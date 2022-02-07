Черные лесорубы уронили огромное дерево на линию электропередачи в Алтайском крае

Инфографика. Источник: «Россети Сибирь»

Дерево находилось за пределами охранной зоны ЛЭП, однако его высота больше, чем ширина просеки. Поэтому, падая, оно и задело провод высоковольтной линии. Благодаря оперативной работе системы защит на подстанции, перерыв электроснабжения составил всего 5 минут. А если бы дерево повредило провод, то без электроэнергии на долгое время остались 3,5 тысячи жителей Новичихинского и Волчихинского районов. После проведения осмотра линии электропередачи и подстанции, энергетики сообщили о случившемся в полицию.

Порыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля очень опасны. Это приводит к аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Кроме того, несанкционированное проведение любых работ вблизи ЛЭП создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

«Алтайэнерго» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, в пределах охранных зон запрещается осуществлять определенные действия без письменного согласия электросетевой компании. Это касается посадки и вырубки деревьев, проведения погрузочно-разгрузочных работ, проезда негабаритного транспорта, земляных работ, строительства объектов и утилизации чего-либо. Несанкционированное вмешательство может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.