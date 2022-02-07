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Черные лесорубы уронили огромное дерево на линию электропередачи в Алтайском крае

Неизвестные лица в Новичихинском районе Алтайского края спилили дерево, которое при падении задело провод линии электропередачи 35 киловольт (кВ) и нарушило работу подстанции 110 кВ «Мельниковская» Алтайского филиала «Россети Сибирь».

Инфографика.
Инфографика.
Источник: «Россети Сибирь»

Дерево находилось за пределами охранной зоны ЛЭП, однако его высота больше, чем ширина просеки. Поэтому, падая, оно и задело провод высоковольтной линии. Благодаря оперативной работе системы защит на подстанции, перерыв электроснабжения составил всего 5 минут. А если бы дерево повредило провод, то без электроэнергии на долгое время остались 3,5 тысячи жителей Новичихинского и Волчихинского районов. После проведения осмотра линии электропередачи и подстанции, энергетики сообщили о случившемся в полицию.

Порыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля очень опасны. Это приводит к аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Кроме того, несанкционированное проведение любых работ вблизи ЛЭП создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

«Алтайэнерго» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, в пределах охранных зон запрещается осуществлять определенные действия без письменного согласия электросетевой компании. Это касается посадки и вырубки деревьев, проведения погрузочно-разгрузочных работ, проезда негабаритного транспорта, земляных работ, строительства объектов и утилизации чего-либо. Несанкционированное вмешательство может нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.

Если вы заметили неисправность линий электропередачи и подстанций, нарушение целостности запирающих устройств и ограждений, незаконное вмешательство сторонних лиц в работу электрооборудования, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону контакт-центра «Россети-Сибирь»: 8−800−220−0-220.

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