Чешская классика от «Форштадтской пивоварни»

В октябре в продажу поступят совершенно новые безалкогольные напитки от «Форштадтской пивоварни». Одно из них — бутылочное безалкогольное пиво «Форштадтское premium» , которое для российского рынка будет выпускаться в Чехии на заводе Bogemia Regent .

С этим европейским заводом специалисты барнаульского предприятия установили партнерские отношения во время своего визита в город Тршебонь (Чехия) в июне 2018 года.

Завод Bogemia Regent был основан в 1379 году в Тршебоне. Оборудование и рецепты, по которым варили напитки в те времена, принадлежали Каноническому ордену августинских монахов. Немногие могут похвастаться столь древними традициями производства.

Визит барнаульских специалистов в город Тршебонь ( Чехия). Визит барнаульских специалистов в город Тршебонь ( Чехия). Фото предоставлено рекламодателем

В июле специалисты из Европы прибыли на Алтай с ответным визитом и провели для барнаульских специалистов мастер-класс. Визит чехов в Барнаул прошел плодотворно. Гостям из компании Bogemia Regent во главе со специалистом в своей отрасли Яромиром Челедой понравилось барнаульское предприятие. Приятное впечатление на них произвели мощности и люди, которые здесь работают.

В ходе визита Яромир поделился с технологами «Форштадтской пивоварни» секретами производства безалкогольных чешских напитков. В результате в ассортименте предприятия появилось два новых безалкогольных продукта, которые буквально завтра поступят в продажу.

«Форштадтское premium» — светлое безалкогольное пиво с плотной пенной шапкой и хмельной горечью. Знаменитый жатецкий хмель, чешский солод, алтайская родниковая вода и традиции чешских пивоваров — основные составляющие «Форштадтского premium».

Рецептура, по которой сварено безалкогольное «Форштадтское premium», в 1888 году на выставке в Брюсселе получила приз за качество от бельгийского короля.