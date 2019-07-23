Чиновники объяснили, по старым или новым тарифам надо платить за ЖКХ за «кусочек» июня

С 1 июля изменились тарифы на на коммунальные услуги и как раз сейчас управляющие компании начинают формировать квитанции за июль. Между тем, показания счетчиков за июнь сданы 23−25 июня. По какому тарифу — старому или новому — оплачивать оставшиеся 5−7 дней июня? Разъяснение на этот счет сделал Минстрой России, рассказывает сайт Росквартал .

Снимать показания общедомового прибора учёта управляющая компания должна в период с 23-го по 25-е число текущего месяца — об этом говорит подпункт «е» пункта 31 постановления правительства РФ № 354.

Показания индивидуального (то есть квартирного) счетчика снимаются в день, установленный договором, или же дата снятия показаний указана в квитанции.

Отсюда вопрос: с 1 июля тариф изменился — по какому тарифу оплачивать июньский «хвостик»? Минстрой РФ издал разъяснения в письме от 9 апреля 2019 года № 12560-ОО/04.

Ведомство разъяснило, что расчёты за объём потреблённого коммунального ресурса ведутся не за календарный период, то есть не с первого по последнее число месяца, а за расчётный месяц: за период между снятиями показаний приборов учёта. Дробления показаний прибора учёта законодательством не предусмотрено.

Поэтому расчёт за весь объём коммунального ресурса, потреблённый фактически с 25 июня по 25 июля, будет осуществляться по новому тарифу, установленному с 1 июля. Нарушения прав потребителей в этой ситуации нет, полагают чиновники Минстроя.

Как бы ни казалось это несправедливым, позицию Минстроя подтверждает и судебная практика. Эксперт Росквартала ссылается, например, на определение Верховного Суда РФ от 21 августа 2017 года № 310-КГ17−10411.

Ресурсоснабжающая организация раздробила показания индивидуальных приборов учета и рассчитала платеж за холодное водоснабжение для потребителя по двум тарифам — старому и новому. Суды первых двух инстанций не нашли в этом нарушений.

А вот все вышестоящие инстанции решили, что ресурсовик нарушил п. 37 правил предоставления коммунальных услуг № 354 — установил расчётный период равный дню, а не календарному месяцу.