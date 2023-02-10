Число получателей онлайн-квитанций «Алтайэнергосбыт» выросло в 1,8 раза

Таким нехитрым способом бытовые абоненты сохраняют 140 деревьев в год, за 10 лет им удастся сберечь 3,5 га леса. А с учётом клиентов-юрлиц, которые выбрали обмен документами с АО «Алтайэнергосбыт» в электронном виде, число сохранённых деревьев равно 198 в год или 5 га леса за десятилетие.
Для перехода на электронные квитанции клиентам-физлицам достаточно направить на электронный адрес subscribe@altaiensb.com письмо в следующем виде:
<Лицевой счёт абонента (без дефисов)><Пробел><Контактный телефон (если стационарный, указать код населённого пункта)>.
После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».
Также перейти с бумажной квитанции на электронную можно в Личном кабинете клиента на официальном сайте энергокомпании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в App Store и Google Play. Зарегистрированным пользователям достаточно поставить галочку в ЛКК на получение счетов по e-mail, новым — предварительно пройти простую регистрации в личном кабинете.
* Согласно расчётам, ежегодно 4,9 тыс. человек, получающие хотя бы одну онлайн-квитанцию в месяц, ежегодно спасают от вырубки 12 деревьев. При этом у такого же количества юридических лиц, работающих с электронным документооборотом, показатель спасённых деревьев в 4−5 раз выше.
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