Число получателей онлайн-квитанций «Алтайэнергосбыт» выросло в 1,8 раза

Более 26 тыс. клиентов-физлиц АО «Алтайэнергосбыт» в прошлом году отказалось от бумажных квитанций в пользу электронных. Всего на начало текущего года число получателей онлайн-счетов достигло 57 тыс. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.