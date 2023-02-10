10 февраля
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Потребитель

Число получателей онлайн-квитанций «Алтайэнергосбыт» выросло в 1,8 раза

Более 26 тыс. клиентов-физлиц АО «Алтайэнергосбыт» в прошлом году отказалось от бумажных квитанций в пользу электронных. Всего на начало текущего года число получателей онлайн-счетов достигло 57 тыс. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Фото предоставлен компанией Алтайэнергосбыт.

Таким нехитрым способом бытовые абоненты сохраняют 140 деревьев в год, за 10 лет им удастся сберечь 3,5 га леса. А с учётом клиентов-юрлиц, которые выбрали обмен документами с АО «Алтайэнергосбыт» в электронном виде, число сохранённых деревьев равно 198 в год или 5 га леса за десятилетие.

Для перехода на электронные квитанции клиентам-физлицам достаточно направить на электронный адрес subscribe@altaiensb.com письмо в следующем виде:

<Лицевой счёт абонента (без дефисов)><Пробел><Контактный телефон (если стационарный, указать код населённого пункта)>.

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

Также перейти с бумажной квитанции на электронную можно в Личном кабинете клиента на официальном сайте энергокомпании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в App Store и Google Play. Зарегистрированным пользователям достаточно поставить галочку в ЛКК на получение счетов по e-mail, новым — предварительно пройти простую регистрации в личном кабинете.

* Согласно расчётам, ежегодно 4,9 тыс. человек, получающие хотя бы одну онлайн-квитанцию в месяц, ежегодно спасают от вырубки 12 деревьев. При этом у такого же количества юридических лиц, работающих с электронным документооборотом, показатель спасённых деревьев в 4−5 раз выше.

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