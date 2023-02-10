10 февраля
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Что необычного стоит увидеть в Санкт-Петербурге

Если вы уже обошли все дворцовые площади, увидели все знаменитые архитектурные объекты и заглянули во все музеи Санкт-Петербурга, значит, пришла пора обратить внимание на необычные экскурсии, которые организовываются в северной столице России. Они не только помогут увидеть город с новой стороны, но и подарят по-настоящему незабываемые впечатления. О самых интересных расскажем ниже.

Вид на Санкт-Петербург.
Вид на Санкт-Петербург.
Фото: freepik, автор bearfotos.

ТОП-3 необычных направления в СПб

В городе можно подобрать немало необычных экскурсионных программ. Наиболее популярными после обзорных пешеходных и автобусных экскурсий считаются:

  1. Водные прогулки. Прогулки по рекам и каналам позволяют взглянуть на городские улицы по-новому. Прокатиться можно на самых разных видах водного транспорта, от открытой лодочки до парохода. В среднем, судоходство в городе продолжается с апреля по ноябрь, поэтому такой тип экскурсий доступен не всегда (многое зависит от погоды).
  2. Прогулки и экскурсии по крышам в СПб. Это направление пользуется огромной популярностью у пар, для которых на крышах самых знаменитых зданий Санкт-Петербурга организовываются просто незабываемые свидания! Также доступны групповые экскурсии с профессиональным гидом. Выбрав это направление, можно посетить и самые «проходимые» крыши города, и те, которые окутаны ореолом тайны и не востребованы у широкого круга лиц.
  3. Квесты. Тем, кому «обычные» экскурсии уже надоели, понравятся увлекательные питерские квест-программы. Среди них можно найти те, которые рассчитаны на семьи с детьми, и те, которые подойдут строго совершеннолетним туристам.

В СПб можно найти немало авторских экскурсионных программ. Проводятся они для небольших групп по «узким» тематическим направлениям. Вы можете выбрать прогулку по секретным местам, к самым необычным памятникам или, например, предпочесть изучать город в компании профессионального художника или в составе костюмированного шествия. Возможности практически неограниченны!

Что еще стоит увидеть?

Перечислить все доступные в городе варианты экскурсионных программ — невозможно, поэтому мы расскажем еще о нескольких популярных, но при этом необычных направлениях.

Если ходить пешком надоело, можно продолжить изучение города на мотоцикле, велосипеде или электросамокате. Пункты проката доступны в СПб повсеместно. На прогулку можно отправиться самостоятельно или с гидом.

Если вы путешествуете всей семьей, обязательно подберите экскурсии, созданные специально для детей. Юные путешественники не останутся равнодушными при посещении детских музеев, научных парков, знаменитой Авроры, парков развлечений и много другого.

Доступны увлекательные авторские экскурсии для самых смелых. В городе немало мест, окутанных ореолом тайны и даже страха. Любознательных путешественников и подростков ждет прикосновение к истории, от которой кровь стынет в жилах!

Изучать новое — всегда интересно и захватывающе. Санкт-Петербург не оставляет равнодушными, что-то «свое» здесь находит каждый!

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