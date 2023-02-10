Что необычного стоит увидеть в Санкт-Петербурге

Если вы уже обошли все дворцовые площади, увидели все знаменитые архитектурные объекты и заглянули во все музеи Санкт-Петербурга, значит, пришла пора обратить внимание на необычные экскурсии, которые организовываются в северной столице России. Они не только помогут увидеть город с новой стороны, но и подарят по-настоящему незабываемые впечатления. О самых интересных расскажем ниже.