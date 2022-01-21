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Что нужно знать о бесплатном скачивании музыки в Интернете?

В этой статье мы подробно рассмотрим такую проблему, как рост числа интернет-сайтов, на которых посетителям дается возможность скачать музыку бесплатно. Таких ресурсов все больше появляется в Интернете. Насколько это хорошо логично и хорошо — постоянный спор среди меломанов. Отдельные группы любителей музыки принципиально покупают музыку, уважая труд любимых исполнителей. Другие принципиально скачивают, считая, что за цифровые копии, которые есть в свободном доступе платить не нужно. Так насколько это будет корректно в отношении к исполнителю и правообладателю? Можно ли считать скачивание треков незаконным копированием и тиражированием интеллектуальной собственности?

Музыка, наушники.
Музыка, наушники.
CC0

Начнем с того, что к авторскому праву в России власти относятся довольно трепетно. А для меломана по отношению любимому музыканту есть еще и моральный аспект проблемы. За бесплатное скачивание музыки ее правообладатель не получает своей возможной прибыли. Так можно ли скачать музыку без согласия автора?

На сайтах с бесплатной музыкой выложены песни популярных исполнителей и жанров. Пользователям предлагается вдобавок поиск, навигация и опция онлайн-прослушивания музыки на сайте — вы бесплатно сможете слушать новинки песни. Но подобные сайты, прежде всего, дают своим посетителям возможность скачать песню бесплатно, сохранив трек на цифровой носитель. Но считать ли это пиратством? Вряд ли. Треки уже известны и популярны. Не скачав его, пользователь сможет послушать онлайн где-то еще или по радио или ТВ. А полную версию альбома скачать на таком сайте нельзя. Есть отдельные песни, которые несут ознакомительную функцию. А покупать полную версию релиза нужно на официальном ресурсе исполнителя. Получается что сайты с бесплатной музыкой только помогают музыкантам в продаже тиражей новых альбомов и синглов.

А вот торрент-трекеры несут зло, предлагая даже не альбомы, а целые дискографии к скачиванию. Рекомендуем покупать релизы и поддерживать исполнителей материально за их труд. Это практика, принятая в цивилизованных странах. В России она стала приживаться и скоро станет нормой.

(18+)

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