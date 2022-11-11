Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год». Клиенты, оформившие с 7 ноября по 25 декабря 2022 года кредит наличными по ставке от 4,9%, получают шанс выиграть 202300 рублей.
АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
Обладатель главного приза в размере 202 300 ₽ будет объявлен в январе 2023 года. Помимо этого, будут разыграны 34 приза по 20 230 ₽ (4 победителя в первую и по 5 победителей в каждую последующую неделю проведения акции).
«Новый год — время чудес и исполнения желаний. Наш банк поможет их реализовать. Взяв кредит, вы не только получите возможность купить всё, что планировали к Новому году, но и станете участником акции, в которой можно выиграть денежный приз», — рассказала Анастасия Пензина, директор территориального управления АТБ по Кемеровской области и Алтайскому краю.
Напомним, что кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл — от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок — до 5 лет. Принять участие может любой гражданин России, которому исполнился 21 год, проживающий на территории обслуживания банка.
Подробности об акции и о самом кредите наличными можно найти на сайте АТБ, в офисе банка или по телефону горячей линии 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный)
Организатор акции АО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Период проведения Акции с 07.11.2022 по 25.12.2022 (Банк вправе изменить срок проведения Акции) Промежуточные периоды С 07.11.2022 — 13.11.2022; С 14.11.2022 — 20.11.2022; С 21.11.2022 — 27.11.2022; С 28.11.2022 — 04.12.2022; С 05.12.2022 — 11.12.2022; С 12.12.2022 — 18.12.2022; С 19.12.2022 — 25.12.2022. Основное условие участия в Акции: оформление потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей. 34 призера по окончанию каждого промежуточного периода. Выплата денежного вознаграждения Призеру в размере 20 230 рублей. Главный Призер по итогу окончания Периода проведения Акции выплата денежного вознаграждения в размере 202 300 рублей. Уведомление Призеров по СМС (основной способ), иной дополнительный способ определенный со стороны Банка. Для получения Приза необходимо лично обратиться в Банк с Паспортом гражданина РФ и ИНН. Срок предоставления документов 14 календарных дней с даты уведомления. Акция проводится на территории Российской Федерации. Организатор акции: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия № 1810, Юридический адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. (далее — Банк). Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске.