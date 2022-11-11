Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Чудеса под Новый год». Клиенты, оформившие с 7 ноября по 25 декабря 2022 года кредит наличными по ставке от 4,9%, получают шанс выиграть 202300 рублей.

Обладатель главного приза в размере 202 300 ₽ будет объявлен в январе 2023 года. Помимо этого, будут разыграны 34 приза по 20 230 ₽ (4 победителя в первую и по 5 победителей в каждую последующую неделю проведения акции).

«Новый год — время чудес и исполнения желаний. Наш банк поможет их реализовать. Взяв кредит, вы не только получите возможность купить всё, что планировали к Новому году, но и станете участником акции, в которой можно выиграть денежный приз», — рассказала Анастасия Пензина, директор территориального управления АТБ по Кемеровской области и Алтайскому краю.

Напомним, что кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл — от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок — до 5 лет. Принять участие может любой гражданин России, которому исполнился 21 год, проживающий на территории обслуживания банка.

Подробности об акции и о самом кредите наличными можно найти на сайте АТБ, в офисе банка или по телефону горячей линии 8−800−775−88−88 (звонок по России бесплатный)