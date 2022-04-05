Community для предпринимателей, маркетологов и владельцев бизнеса

В Барнауле вам не хватает digital-сообщества? Тех, с кем можно подумать о том, что делать «завтра» и как работать в новой реальности?

Присоединяйтесь к COMMUNITY!⠀

21 апреля 2022 года SMM-агентство 2skills проводит офлайн-нетворкинг.

2skills работает с брендами края и Сибири: Мария-Ра, Леруа Мерлен, Вкусная Жизнь, Молочная Сказка, Авиафлот и мн.др. Команда специалистов знает, как уверенно привести ваш бизнес к продажам, даже в кризисных условиях.

6 спикеров-профессионалов в сферах:⠀ Маркетинга;

HR;

Beauty & HoReCa;

Психологии;

Финансов⠀ расскажут, как действовать и адаптироваться.

Как говорят классики: хочешь идти быстро — иди один, хочешь дойти далеко — идите вместе. Без суеты, системно и легко перешагнуть страх можно вместе с COMMUNITY.

Дата: 21 апреля, 18:00

Стоимость: 2 500₽

Локация: MN studio, зал «Форма».

Бонусы: крутой нетворкинг, подарки от партнёров, игристое и закрытый телеграм-канал для участников.

Количество мест ограничено, а забронировать своё место удобно, написав 2skills:⠀ VK: https://vk.com/2skills

Telegram/What`sApp: 8−983−389−75−12 ( Юля)

Возрастное ограничение 16+. Информация о стоимости действительна на момент публикации.