Community для предпринимателей, маркетологов и владельцев бизнеса

В Барнауле вам не хватает digital-сообщества? Тех, с кем можно подумать о том, что делать «завтра» и как работать в новой реальности?
Присоединяйтесь к COMMUNITY!⠀
21 апреля 2022 года SMM-агентство 2skills проводит офлайн-нетворкинг.
2skills работает с брендами края и Сибири: Мария-Ра, Леруа Мерлен, Вкусная Жизнь, Молочная Сказка, Авиафлот и мн.др. Команда специалистов знает, как уверенно привести ваш бизнес к продажам, даже в кризисных условиях.
6 спикеров-профессионалов в сферах:⠀
- Маркетинга;
- HR;
- Beauty & HoReCa;
- Психологии;
- Финансов⠀
расскажут, как действовать и адаптироваться.
Как говорят классики: хочешь идти быстро — иди один, хочешь дойти далеко — идите вместе. Без суеты, системно и легко перешагнуть страх можно вместе с COMMUNITY.
Дата: 21 апреля, 18:00
Стоимость: 2 500₽
Локация: MN studio, зал «Форма».
Бонусы: крутой нетворкинг, подарки от партнёров, игристое и закрытый телеграм-канал для участников.
Количество мест ограничено, а забронировать своё место удобно, написав 2skills:⠀
- VK: https://vk.com/2skills
- Telegram/What`sApp: 8−983−389−75−12 (Юля)
Возрастное ограничение 16+. Информация о стоимости действительна на момент публикации.