5 апреля
﻿
Потребитель

Community для предпринимателей, маркетологов и владельцев бизнеса

21 апреля, 6 спикеров, 4 часа полезной информации, 50 участников, 100+ применимых идей для вашего бизнеса.

Источник: SMM-агентство 2skills

В Барнауле вам не хватает digital-сообщества? Тех, с кем можно подумать о том, что делать «завтра» и как работать в новой реальности?

Присоединяйтесь к COMMUNITY!⠀

21 апреля 2022 года SMM-агентство 2skills проводит офлайн-нетворкинг.

2skills работает с брендами края и Сибири: Мария-Ра, Леруа Мерлен, Вкусная Жизнь, Молочная Сказка, Авиафлот и мн.др. Команда специалистов знает, как уверенно привести ваш бизнес к продажам, даже в кризисных условиях.

6 спикеров-профессионалов в сферах:⠀

  • Маркетинга;
  • HR;
  • Beauty & HoReCa;
  • Психологии;
  • Финансов⠀

расскажут, как действовать и адаптироваться.

Как говорят классики: хочешь идти быстро — иди один, хочешь дойти далеко — идите вместе. Без суеты, системно и легко перешагнуть страх можно вместе с COMMUNITY.

Дата: 21 апреля, 18:00

Стоимость: 2 500₽

Локация: MN studio, зал «Форма».

Бонусы: крутой нетворкинг, подарки от партнёров, игристое и закрытый телеграм-канал для участников.

Количество мест ограничено, а забронировать своё место удобно, написав 2skills:⠀

Возрастное ограничение 16+. Информация о стоимости действительна на момент публикации.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость