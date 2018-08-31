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1 сентября
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Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»

1 сентября в 13.00 торгово-развлекательный центр «Арена» приглашает всех-всех на главный праздник осени в центральном атриуме!

Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»
Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»
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Программа праздника
  • Развлекательная программа, веселые конкурсы и много призов
  • Спортивное шоу от Спортивного клуба «Триумф», встреча с призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по дзюдо Иваном Нифонтовым
  • Показ школьной коллекции и модной одежды от Модельного агентства «Стиль»
  • Гонки на радиоуправляемых автомобилях.⠀

Приятный сюрприз от продуктового супермаркета «Гурман» — сладкий подарок всем первоклассникам. Количество подарков ограничено.

Приходи в ТРЦ «Арена» и проведи первый день осени вместе с нами!

Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»
Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»
Иллюстрация предоставлена рекламодателем
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