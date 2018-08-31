Программа праздника
- Развлекательная программа, веселые конкурсы и много призов
- Спортивное шоу от Спортивного клуба «Триумф», встреча с призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по дзюдо Иваном Нифонтовым
- Показ школьной коллекции и модной одежды от Модельного агентства «Стиль»
- Гонки на радиоуправляемых автомобилях.⠀
Приятный сюрприз от продуктового супермаркета «Гурман» — сладкий подарок всем первоклассникам. Количество подарков ограничено.
Приходи в ТРЦ «Арена» и проведи первый день осени вместе с нами!
Проведи День знаний вместе с ТРЦ «Арена»
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