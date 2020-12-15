Дизайнерские светильники от ROMATTI: высокое качество и большой ассортимент моделей

Ассортимент компании ROMATTI
В компании ROMATTI вы можете подобрать качественные и стильные модели светильников:
- подвесные и потолочные модели;
- торшеры;
- бра;
- споты;
- настольные лампы.
Правильно подобранный источник света поможет зонировать помещение и расставить акценты в интерьере.
Светильники для высокого потолка
В большой комнате можно установить крупные светильники. Допускается монтаж многоблочных люстр и каскадных моделей. В компании ROMATTI можно подобрать комплекты осветительных приборов в одном стиле. Это позволит гармонично вписать светильники в интерьер и придать композиции завершенность.
Модели со светодиодами
Светодиодные светильники имеют такие преимущества:
- низкое энергопотребление;
- длительный срок службы;
- не перегружают глаза светом;
- в помещении можно создать равномерное освещение.
Светильники со светодиодами можно использовать в качестве основного источника света или как декоративную деталь, которая подчеркнет преимущества дизайна помещения.
Удобный поиск светильников
На сайте ROMATTI можно подобрать светильник в зависимости от необходимых параметров. При поиске нужной модели среди всего ассортимента можно сгруппировать все светильники по таким характеристикам:
- стиль модели;
- материал;
- место установки;
- функционал светильника.
На сайте также выполняется продажа дизайнерской мебели. Вы сможете подобрать нужный элемент интерьера, который идеально будет гармонировать с выбранным светильником.
Декоративное освещение
Обычно декоративные светильники используются в качестве арт-объекта, который будет украшать интерьер. Можно подобрать любой цвет и форму модели, а также материал. Светильники ROMATTI отличаются высоким качеством, оригинальным исполнением и длительным сроком службы.
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