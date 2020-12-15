Дизайнерские светильники от ROMATTI: высокое качество и большой ассортимент моделей

Освещение может полностью изменить интерьер помещения и расставить в нем нужные акценты. Самостоятельно подобрать светильники для комнаты довольно сложно. Люстры, бра и светильники должны гармонировать с остальными элементами интерьера и вписываться в общую концепцию дизайна. Также они должны обеспечивать источником света все помещение. В компании ROMATTI вы сможете дизайнерские светильники купить , подобрать светодиодные осветительные приборы и стильные бра. Консультанты фирмы помогут вам подобрать идеальную модель для вашего интерьера.

Дизайнерские светильники romatti.ru

Ассортимент компании ROMATTI

В компании ROMATTI вы можете подобрать качественные и стильные модели светильников:

подвесные и потолочные модели;

торшеры;

бра;

споты;

настольные лампы.

Правильно подобранный источник света поможет зонировать помещение и расставить акценты в интерьере.

Светильники для высокого потолка

В большой комнате можно установить крупные светильники. Допускается монтаж многоблочных люстр и каскадных моделей. В компании ROMATTI можно подобрать комплекты осветительных приборов в одном стиле. Это позволит гармонично вписать светильники в интерьер и придать композиции завершенность.

Дизайнерские светильники romatti.ru

Модели со светодиодами

Светодиодные светильники имеют такие преимущества:

низкое энергопотребление;

длительный срок службы;

не перегружают глаза светом;

в помещении можно создать равномерное освещение.

Светильники со светодиодами можно использовать в качестве основного источника света или как декоративную деталь, которая подчеркнет преимущества дизайна помещения.

Удобный поиск светильников

Дизайнерские светильники romatti.ru

На сайте ROMATTI можно подобрать светильник в зависимости от необходимых параметров. При поиске нужной модели среди всего ассортимента можно сгруппировать все светильники по таким характеристикам:

стиль модели;

материал;

место установки;

функционал светильника.

На сайте также выполняется продажа дизайнерской мебели. Вы сможете подобрать нужный элемент интерьера, который идеально будет гармонировать с выбранным светильником.

Декоративное освещение

Обычно декоративные светильники используются в качестве арт-объекта, который будет украшать интерьер. Можно подобрать любой цвет и форму модели, а также материал. Светильники ROMATTI отличаются высоким качеством, оригинальным исполнением и длительным сроком службы.

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