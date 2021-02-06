Для барнаульских трамваем так и не нашли новых кондукторов

Вечерами в Барнауле некоторые трамваи продолжают выходить на линию без кондукторов. Пока что найти новых сотрудников «Горэлектротрансу» проблематично.

Сейчас в строю находятся всего 56% кондукторов. На их нехватку повлияла пандемия: некоторые сотрудники ушли на больничные, другие уволились, еще одни ушли на самоизоляцию из-за возраста, сообщают «Вести.Алтай».

Без кондукторов работают некоторые трамваи первых и вторых маршрутов с 5:30 до 10:00 и после 19:00. В этих вагонах пассажиры выходят через передние двери, передавая за проезд водителю.

В «Горэлетротранс» подчеркнули, что только такие меры помогают им оставить обычное расписание движения трамваев, «сохранять интервалы движения и стабильно пускать на линию подвижной состав».

На предприятии приняли решение продлить работу вагонов без кондукторов до тех пор, пока проблема не решится. Ожидается, что желающих работать кондукторами станет больше к лету.