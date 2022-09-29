Для мечтателей: ТВК «Гранд Арена» подарит сертификат на услуги дизайнера интерьера

В ТВК стартовал розыгрыш, главный приз которого — сертификат на создание дизайн-проекта от дизайнера Марины Шляховой.

Об обновлении интерьера какой комнаты сейчас задумываетесь вы? Сделать Шикарную гостиную или уютную детскую? А может вы мечтаете о ванной комнате, дизайн которой способствует расслаблению, или вам ближе душевая, где заряжаешься бодростью по утрам и можно громко петь, не скрывая эмоций?

Порой идей так много, что выбрать что-то одно бывает крайне сложно. В такие моменты стоит обратиться за помощью к профессионалу. Ведь интерьер должен быть не только красивым, но и функциональным, эргономичным, продуманным до мелочей. Чтобы провести этот розыгрыш «Гранд Арена» обратилась к профессионалу в области создания уютных интерьеров — Марине Шляховой. Марина архитектор-дизайнер, основатель дизайн студии, член Союза Дизайнеров России.

Профессионально и грамотно трансформирует все желания заказчика в проекты и реализует их. Дизайн студия Марины выполнила уже более 270 проектов. И это — сотни довольных клиентов. Каждый из которых увидел свои мечты о шикарном интерьере в реальности.

«Создание комнаты или квартиры всегда особый процесс рождения уникального жилого пространства: комфортного и безопасного, стильного и неповторимого. Похожих интерьеров не бывает, как не может быть двух одинаковых семей. С удовольствием создам ваш уникальный мир! Желаю удачи в конкурсе!" — отметила Марина.

Для всех мечтателей ТВК Гранд Арена проводит розыгрыш, в котором главный приз — это дизайн-проект любой комнаты!

С 14 сентября по 31 октября пишите положительные отзывы о ТВК: 2ГИС Фламп Яндекс Карты

Также отзыв должен содержать полную фамилию и сокращенное имя и отчество.

1 ноября организаторы соберут все отзывы, соответствующие правилам розыгрыша, выгрузят в таблицу и присвоят им порядковые номера. Затем случайный номер с помощью генератора случайных чисел узнают имя победителя.

Прямой эфир с розыгрышем смотрите 1 ноября в официальной группе в ВК.

Победитель получит сертификат на услуги дизайнера интерьера Марины Шляховой. Обладателю сертификата Марина разработает дизайн-проект 1 помещения!

Организатор розыгрыша — ООО «Неаполь». Информация об организаторе, о правилах его проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК.

ТВК «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

Сайт: grandarena-tvk.ru

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