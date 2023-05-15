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Дмитрий Корничевский сравнил гражданство Румынии с гражданством Германии

Гражданство – это формальное признание человека частью государства и присвоение ему соответствующего статуса. Румыния и Германия – это две европейские страны с сильной и достаточно стабильной экономикой, медициной и образование. Тем не менее гражданство Румынии и Германии имеют определенные различия, о которых рассказывает Дмитрий Корничевский.

Бухарест, площадь Объединённых Наций.
Бухарест, площадь Объединённых Наций.
Фото: предоставлено ООО «Фикси».

Главные преимущества гражданства Румынии

Гражданство Румынии дает множество преимуществ. Прежде всего, оно позволяет свободно перемещаться по странам Европейского Союза без необходимости получения визы. Кроме того, румынские граждане могут:

  • жить и работать в любой другой стране ЕС;
  • получать социальные льготы и образование;
  • голосовать на выборах в Европейский парламент;
  • участвовать в муниципальных выборах.

Подробнее про социальные выплаты

При получении данного вида гражданства перед потенциальным жителем открывается возможность оформить разные виды пособия. Самым популярным является пособие по безработице. Выплаты в данном случае составляют целых 75% от справочного показателя и составлял около 121 Евро (по данным с марта 2023 года). В зависимости от страховых отчислений сумма выплаты может увеличиться максимум на 5%. Данное пособие также может выплачиваться каждому выпускнику вуза, но размер выплаты составляет всего 50%.

Людям пожилого возраста также начисляется пенсия. Для мужчин выплаты могут начаться с 65 лет, а для женщин с 63. Минимальный размер пенсии в 2023 году составил 362 Евро. Сумма также зависит от страхового стажа. Граждане также могут оформить пособие на ребенка до 18 лет, который обучается в средней школе или колледже на территории Румынии. В такой ситуации сумма будет составлять около 121 Евро и меняться в зависимости от состояния здоровья и возраста ребенка.

Румынский паспорт имеет те же права, что и немецкий паспорт. Владельцы румынского гражданства могут легко получить рабочую визу или визу для посещения других стран, а также участвовать в программе безвизового перемещения в США. Кроме того, румынский паспорт позволяет свободно перемещаться по многим странам, включая Россию, Канаду, Японию и Китай.

В отличие от Румынии гражданство Германии получить очень сложно. Помимо процесса натурализации через 10 лет проживания в Германии, есть также другие требования, такие как владение немецким языком и соответствующий уровень образования. Кроме того, гражданство Германии требует отказа от предыдущего, что может быть проблемой для многих людей, которые не хотят отказываться от своих корней и культурных связей. Это также может привести к практическим проблемам, таким как налоговые обязательства и сложности с оформлением наследия на имущество.

Тем не менее, гражданство Германии также имеет свои преимущества. Жители в стране имеют право на безвизовое перемещение в более чем 180 стран мира, а также могут получать льготы и субсидии от правительства. Кроме того, граждане Германии могут получить доступ к высшему образованию, которое является одним из лучших в мире.

Стоит отметить, что гражданство Румынии дает возможность обслуживания в банках и финансовых учреждениях в Румынии, которые предлагают выгодные тарифы, ипотечные и депозитные ставки.

Все граждане также получают право на бесплатную медицинскую помощь во многих странах Евросоюза. Жители могут приобрести специальный медицинский абонемент, который дает возможность получить помощь от врачей в частных клиниках. Он включает в себя возможность получения онлайн или телефонных консультаций от разных врачей.

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