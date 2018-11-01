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«Дом.ru Бизнес» выступил партнером XI Алтайского регионального IT-форума

18−21 октября 2018 года в Барнауле прошел XI Алтайский региональный IT-форум, который традиционно собрал экспертов в сфере IT коммерческих организаций и государственных учреждений.

В Барнауле прошел XI Алтайский региональный IT-форум
В Барнауле прошел XI Алтайский региональный IT-форум
архив фото компании "Эр-Телеком"

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, на специальном стенде познакомил участников с комплексом современных телеком-услуг, облачными сервисами, решениями для «Умного города» на основе собственной сети Промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

В ЭКСПО-зоне компания продемонстрировала систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики для удаленного контроля рабочего процесса, активности персонала, качества обслуживания и предупреждения противоправных действий. Также были презентованы возможности облачной телефонии и других телеком-решений для повышения продаж и улучшения сервиса.

Эксперты «Дом.ru Бизнес» поделились отраслевым опытом применения IoT-решений, провели консультации и демонстрацию решений и продуктов с отображением параметров мониторинга в режиме реального времени. IoT-сервисы имеют большое прикладное значение для цифровой трансформации производства, бизнес-объектов и городской инфраструктуры. Так, например, они используются для учета потребления энергоресурсов и безопасности объектов, для мониторинга окружающей среды и безопасности сотрудников.

Светлана Пронькина,
директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Барнауле:

IT-форум — значимое событие для IT-рынка Алтайского края. Данное мероприятие является эффективной площадкой для общения представителей коммерческого и государственного секторов, для обсуждения актуальных задач. В рамках форума мы познакомили участников с возможностями сети Интернета вещей и других телеком-решений.

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