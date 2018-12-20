«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают барнаульцев на новогоднюю елку!

В преддверии нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Детский» приглашают жителей Барнаула на детскую елку. Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет в субботу, 29 декабря , в Молодёжном театре Алтая им. В. С. Золотухина. Начало — в 15.30 , сбор гостей — 15.00.

Вход — по бесплатным пригласительным билетам, выиграть которые можно в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте», в социальных сетях Мамочки22, в мобильном приложении МамыГорода, а также в эфире «Русского радио». Количество мест ограничено.

Перед началом представления маленьких гостей ждет насыщенная игровая программа: шоу мыльных пузырей, мастер-классы, веселые игры, аквагрим и креативная фотозона. Поздравить малышей с новым годом придут главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. А после развлекательной программы гости праздника отправятся на спектакль «Удивительное приключение кролика Эдварда».

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

Почти каждый месяц «Дом.ru» старается радовать жителей Барнаула яркими событиями. В преддверии главного праздника года мы с каналом «Детский» подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Герои телеканала сойдут с экрана телевизора, чтобы порадовать детей и подарить им незабываемые эмоции и впечатления.

Канал «Детский» помогает в воспитании и обучении подрастающего поколения и заслужил доверие миллионов мам и пап, бабушек и дедушек. В эфире — познавательные и развлекательные программы собственного производства: «ЗанзиБар», «Занзи в большом городе», «Готовим с мамой», «Творческие мастерские» и др., российские и зарубежные мультфильмы и фильмы: «Приключения Таши», «Котики, вперед!», «Вик — маленький викинг» и многое другое. Канал доступен клиентам цифрового ТВ «Дом.ru TV».