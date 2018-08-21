«Дом.ru» предлагает Wi-Fi в полную силу – на всю квартиру.

Телеком-оператор «Дом.ru» запускает новую линейку высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия. Роутеры выгодно отличаются от моделей, которые продаются в магазинах, ценой и программным обеспечением.

В линейке роутеров — 6 моделей, которые разделены на три класса. Стандартный роутер (класс D1) обеспечит комфортный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с в 1−2 комнатных квартирах (площадь до 45 кв. м) и позволит одновременно выходить в сеть с 6 устройств. Скоростной роутер (класс D3) подойдет семьям, которые проживают в 2−3 комнатных квартирах (до 60 кв. м) и выходят в интернет одновременно с нескольких устройств (до 10). Скорость соединения «по воздуху» составит до 300 Мбит/с, «по кабелю» — до 1 Гбит/с. Премиальный роутер (класс D6) обеспечит скорость до 600 Мбит/с «по воздуху» и до 1 Гбит/с «по кабелю». Такое устройство оптимально для активных интернет-пользователей с большим количеством беспроводных устройств (до 15), которые живут в квартирах с большой площадью (до 80 кв. м). Премиальный роутер поддерживают технологию Beamforming. Она позволяет определить, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усилить его.

Еще одно новое решение от «Дом.ru» — организация домашней Wi-Fi сети в квартирах нестандартной планировки или большой площади (до 200 кв. м). Сеть представляет собой комплект из 2 роутеров, расположенных таким образом, чтобы обеспечить стабильный Wi-Fi сигнал на всей площади квартиры. Для этого технический специалист компании с помощью специального мобильного приложения построит виртуальную карту покрытия квартиры Wi-Fi сетью и выберет лучшее место для оборудования. Роутеры, представленные для этого решения, обеспечивают скорость до 300 Мбит/с «по воздуху» и одновременное подключение до 30 устройств.

Все устройства работают одновременно в 2 диапазонах частот — 2,4 и 5 Ггц. Частота 2,4 ГГц является наиболее используемой для передачи информации по Wi-Fi, что снижает производительность роутеров. Работа на свободной частоте 5 ГГц гарантирует более высокую скорость без помех и разрывов. Новые роутеры «Дом.ru» автоматически переключают подключенные устройства — ноутбуки, планшеты, смартфоны — с зашумленных каналов, что улучшает скоростные характеристики интернета и обеспечивает максимальную зону покрытия.

Модельный ряд представлен известными марками Rotek, TP-Link и (для домашней Wi-Fi сети) D-Link. Программное обеспечение и скоростные характеристики всех моделей оптимизированы. Оборудование можно приобрести в собственность или рассрочку сроком на 1 год. Стоимость роутеров — 1440 (D1), 2400 (D3), 6600 (D6) и 6000 (для домашней Wi-Fi сети) рублей, это примерно на 10−15% ниже, чем в крупных сетевых магазинах на аналогичные модели.

«98% интернет-пользователей „Дом.ru“ используют беспроводное подключение, а более половины имеют 3 и более устройств с доступом в сеть. Мы хотим сделать наших клиентов счастливыми и обеспечить им доступ в интернет в каждом уголке квартире — в спальне, на кухне, балконе или в ванной. Для этого мы разработали специальные тарифы, обновили линейку Wi-Fi роутеров и изменили процессы подключения, сервиса и диагностики оборудования», — отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Подробности — на сайте и в разделе «Wi-Fi оборудование» в личном кабинете.

Справка

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов — «Дом.ru Бизнес» и «ЭР-Телеком». Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е — среди операторов платного ТВ. Сеть DOM.RU Wi-Fi — самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах третьего транспортного кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.