Домашний корм для кошек: хорошая ли это идея?

Многие заботятся о том, как кормить своего питомца, чтобы гарантировать ему долгую и счастливую здоровую жизнь. Руководствуясь благими намерениями, эти люди часто сами готовят идеальную для мурлыки еду. Но является ли домашний кошачий корм хорошим решением? Какие риски связаны с такой диетой и на что следует обратить особое внимание? В следующей статье приводятся проверенные и испытанные советы.

Что лучше: готовый или домашний корм?

Прежде всего, кошачий корм (домашний или готовый) должен быть полноценным и сбалансированным. Это означает, что он должен содержать оптимальное количество калорий для потребностей животного и количество питательных веществ в правильных пропорциях.

Какие вещества имеют решающее значение в рационе? К ним относятся:

белки ( включая экзогенные аминокислоты , например , таурин),

включая экзогенные аминокислоты например таурин), жиры ( особенно омега-3 и омега-6 жирные кислоты),

особенно омега-3 и омега-6 жирные кислоты), витамины ( особенно вит. А в форме ретинола , вит. D , Е , К и вит. В)

особенно вит. А в форме ретинола вит. D Е К и вит. В) минералы ( например , цинк , кальций , фосфор , калий).

Такие ингредиенты можно найти в полноценных кормах (посмотрите, что предлагает зоомагазин Зоозавр), которые не только полноценны и сбалансированы, но и привлекательны для мурлык. Стоит помнить, что у кошек есть природный инстинкт варьировать вкус и консистенцию пищи. С готовой едой у вас есть возможность выбирать из большого разнообразия блюд. Мурлыки любят это!

Помимо полноценных кормов, существуют также дополнительные корма, или так называемые лакомства. Это фантастические поощрения за хорошее поведение, а также идеальный вариант, если нужно порадовать кошку. Давая их время от времени, укрепляется связь между животным и хозяином, формируя доверие и взаимную заботу. Следует помнить, что перекусы должны покрывать максимум 10% суточной потребности организма в энергии, а их калорийность должна быть вычтена из основных приемов пищи. Это трудно определить для домашних закусок, поэтому их лучше избегать. Профессиональные дополнительные корма часто имеют дополнительное применение, например, для поддержания гигиены полости рта животного или для облегчения удаления проглоченной шерсти из пищеварительного тракта.

Домашний корм — какие существуют риски?

Кошки — абсолютные хищники. Это означает, что их рацион должен включать продукты животного происхождения, в основном мясо, с некоторым количеством субпродуктов. Однако им не следует давать кости (термически обработанные или так называемые «голые» кости — без мяса) или сырые свиные субпродукты.

Что касается растительных ингредиентов, то фрукты и овощи содержат, помимо прочего, витамины и пищевые волокна (клетчатку), которые отвечают за регулирование работы кишечника. Ухаживающие за животными, придерживающимися веганской диеты, иногда пытаются применить такую диету и для своего питомца. Это не рекомендуется. Несмотря на то, что растения обеспечивают организм животного важными питательными веществами, составление всего рациона на их основе может привести к опасному дефициту для кошки. Некоторые ингредиенты, необходимые для вашей кошки, как, например, таурин или ретинол, не присутствуют в сырых растительных продуктах.

Информированный ухаживающий, который хочет сам готовить домашнюю еду для кошки, сталкивается с другими трудностями. Очень трудно сбалансировать питание мурлыки в соответствии с ее потребностями, даже если вы обладаете обширными знаниями в области диетологии. Прежде всего, необходимо учитывать множество переменных:

возраст кошки,

ее породу ( массу тела),

массу тела), физиологическое состояние,

уровень ежедневной физической активности,

индивидуальные предпочтения в еде.

Например, котятам, находящимся в фазе роста, требуется больше калорий на килограмм массы тела, чем взрослым кошкам. Оптимальные пропорции минералов (например, кальция и фосфора) в их случае также различны. У пожилых кошек, напротив, обмен веществ замедляется настолько, что необходимо перейти на низкокалорийную диету, не забывая о том, что животное должно испытывать чувство сытости после еды до следующего кормления.

Отсутствие сбалансированного питания может способствовать возникновению ряда проблем со здоровьем. К ним относится неконтролируемое увеличение веса, приводящее к избыточному весу кошки и впоследствии к ожирению. Дефицит различных питательных веществ (например, некоторых витаминов) может вызвать проблемы со зрением, нервной системой, работой сердца и мышц. Переизбыток того или иного питательного вещества может быть не менее опасен. Печень, например, является богатым источником витамина А. Слишком большое количество этого продукта может привести к опасному гипервитаминозу.