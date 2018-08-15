Дополненная реальность в полиграфии: временный хайп или технология будущего?

— «Дополненная реальность» что это и как это работает?
— Несмотря на то, что технология дополненной реальности относительно молодая, мы регулярно сталкиваемся с ней в жизни. Многие современные автомобили проецируют на лобовое стекло изображения показателей приборов (скорость, навигация). Во многих социальных сетях существует возможность делать свои фотографии и видео с использованием анимированных масок. На телевидении ведущие одним движением руки создают и управляют различной инфографикой, которой нет в реальной тв-студии. Всё это разновидности технологии дополненной реальности, суть которой добавить в поле восприятия человека элементы вспомогательной информации, которых в реальности не существует.
Ну, а мы предлагаем нашим партнерам инструмент, с помощью которого можно создавать полиграфические изделия с дополненной реальностью очень быстро и дешево.
— Где может использоваться данная технология?
— Возможности технологии настолько обширные, что тяжело найти отрасль, где эта технология не найдет своего применения. На сегодняшний день этой технологией в нашем исполнении пользуются полтора десятка газет для добавления в свои материалы медийного контента. Каталоги и буклеты с этой технологией позволяют давать на своих страницах не только текстовое описание продукции, но и анимационные и видеоролики о её использовании. Кандидаты в депутаты рассказывают о планах своих партий и движений прямо с листовок. Упаковка продуктов с удовольствием расскажет рецепты и особенности приготовления своим потребителям. С помощью этой технологии легко оживает практически любая сувенирная продукция: открытки, магнитики, приглашения, календари.
Это не фантастика, это реальные проекты.
- Газета с использованием технологии дополненной реальности. Тираж 50 000
- Дополненная реальность на ростовых фигурах
- Открытки с дополненной реальностью
- Дополненная реальность для рекламы балета
— Расскажите о ваших самых интересных проектах с использованием данной технологии
— Так как технология активно набирает обороты- каждый новый проект интереснее предыдущего. Больше всего, конечно запомнился один из первых проектов — мы оживляли поздравительную открытку одной крупной российской корпорации. На открытке оживала фотография директора и он поздравлял всех причастных с праздником. Обычную, даже самая красивую, открытку смотрят раз-два. Мы знаем, что среднее количество просмотров этой открытки с технологией дополненной реальности было 15, а максимальное — 150.
— Как вы считаете «дополненная реальность» это временный хайп или технология будущего?
— Технология будущего? Это технология настоящего. Тот инструмент, о котором я расскажу на Отпечатке позволяет создавать полиграфические изделия без изменения цены. Я уверен, что скоро «обычная» полиграфия уйдет в прошлое. Наступает время полиграфии 2.0
Узнать больше о технологии «дополненной реальности» и задать все интересующие вас вопросы вы можете 13 сентября на «Отпечатке». Участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация обязательна.
Справка
«Отпечаток» — ежегодное мероприятие для типографий, представителей полиграфического и рекламного бизнеса. Программа мероприятия включает выступления экспертов, демонстрацию современного печатного и постпечатного оборудования, материалов для печати. Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.
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