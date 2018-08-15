Дополненная реальность в полиграфии: временный хайп или технология будущего?

13 сентября в Барнауле состоится юбилейный пятый шоу-рум «Отпечаток» . Одной из тем мероприятия станет дополненная реальность в полиграфии. Что это за технология и кому она нужна рассказал один из спикеров мероприятия — коммерческий директор типографии «Малахит» (г. Екатеринбург) Максим Марьясов.

— «Дополненная реальность» что это и как это работает?

Максим Марьясов.

— Несмотря на то, что технология дополненной реальности относительно молодая, мы регулярно сталкиваемся с ней в жизни. Многие современные автомобили проецируют на лобовое стекло изображения показателей приборов (скорость, навигация). Во многих социальных сетях существует возможность делать свои фотографии и видео с использованием анимированных масок. На телевидении ведущие одним движением руки создают и управляют различной инфографикой, которой нет в реальной тв-студии. Всё это разновидности технологии дополненной реальности, суть которой добавить в поле восприятия человека элементы вспомогательной информации, которых в реальности не существует.

Ну, а мы предлагаем нашим партнерам инструмент, с помощью которого можно создавать полиграфические изделия с дополненной реальностью очень быстро и дешево.

— Где может использоваться данная технология?

— Возможности технологии настолько обширные, что тяжело найти отрасль, где эта технология не найдет своего применения. На сегодняшний день этой технологией в нашем исполнении пользуются полтора десятка газет для добавления в свои материалы медийного контента. Каталоги и буклеты с этой технологией позволяют давать на своих страницах не только текстовое описание продукции, но и анимационные и видеоролики о её использовании. Кандидаты в депутаты рассказывают о планах своих партий и движений прямо с листовок. Упаковка продуктов с удовольствием расскажет рецепты и особенности приготовления своим потребителям. С помощью этой технологии легко оживает практически любая сувенирная продукция: открытки, магнитики, приглашения, календари.

Это не фантастика, это реальные проекты.

Вот примеры наших проектов: Газета с использованием технологии дополненной реальности. Тираж 50 000 Дополненная реальность на ростовых фигурах Открытки с дополненной реальностью Дополненная реальность для рекламы балета

— Расскажите о ваших самых интересных проектах с использованием данной технологии

— Так как технология активно набирает обороты- каждый новый проект интереснее предыдущего. Больше всего, конечно запомнился один из первых проектов — мы оживляли поздравительную открытку одной крупной российской корпорации. На открытке оживала фотография директора и он поздравлял всех причастных с праздником. Обычную, даже самая красивую, открытку смотрят раз-два. Мы знаем, что среднее количество просмотров этой открытки с технологией дополненной реальности было 15, а максимальное — 150.

— Как вы считаете «дополненная реальность» это временный хайп или технология будущего?

— Технология будущего? Это технология настоящего. Тот инструмент, о котором я расскажу на Отпечатке позволяет создавать полиграфические изделия без изменения цены. Я уверен, что скоро «обычная» полиграфия уйдет в прошлое. Наступает время полиграфии 2.0

Узнать больше о технологии «дополненной реальности» и задать все интересующие вас вопросы вы можете 13 сентября на «Отпечатке». Участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Справка

«Отпечаток» — ежегодное мероприятие для типографий, представителей полиграфического и рекламного бизнеса. Программа мероприятия включает выступления экспертов, демонстрацию современного печатного и постпечатного оборудования, материалов для печати. Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

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