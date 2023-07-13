Доставка «Любовь и суши» открылась в марте этого года, но уже стала любимой для более, чем 2000 барнаульцев.

Ни для кого ни секрет, что бренд «Любовь и суши» создан командой «Dimmy Yammy» ( Димми Ямми) — в новом бренде сохранилось премиальное качество продукции и великолепный сервис. А цены — ниже, чем средние. Средний рейтинг заведения на 2ГИС — 4.8 балла. Количество отзывов — 263.

Доставка «Любовь и суши» дарит миллион бонусных рублей. Фото предоставлено компанией «Любовь и суши». Доставка «Любовь и суши» дарит миллион бонусных рублей. Фото предоставлено компанией «Любовь и суши». Доставка «Любовь и суши» дарит миллион бонусных рублей. Фото предоставлено компанией «Любовь и суши».

У компании «Любовь и суши» есть удобное приложение, в котором ваши данные сохраняются после первого заказа. Приложение легко скачать в Google Play (Гугл Плей) и App Store (Апп Стор). Далее вам нужно потратить не более одной минуты, чтобы сделать новый заказ.



А теперь — специальное предложение от доставки «Любовь и суши» до конца июля!



Первая тысяча пользователей, которая заполнит Анкету* на этом сайте, получит 1000 рублей на личный счет и сможет потратить их в доставке «Любовь и суши».



Общий призовой фонд — 1 000 000 бонусных рублей!





Доставка «Любовь и суши» дарит миллион бонусных рублей. Фото предоставлено компанией «Любовь и суши».

* Акция действует с 13.07 по 15.08. За один заказ можно списать бонусы в размере не более 25% от суммы заказа. Подробные условия акции указаны на сайте с анкетой.