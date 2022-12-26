Душевая кабина или ванна: что выбрать

Основные критерии
Сравним душевые кабинки и ванные по нескольким основным критериям:
- Затраты воды. Душ считается более экономичным вариантом, но только при условии, что вы принимаете его не дольше 20 минут в день.
- Уход. За душевой кабинкой ухаживать намного сложнее. Приходится регулярно натирать до блеска стекла, удалять с них разводы, остатки моющих средств и т.д.
- Использование пространства. В этом отношении выигрывает душевая кабинка. Часто ее выбирают владельцы маленьких ванных комнат.
- Уровень влажности. Ванна — источник повышенной влажности, из-за которой может образовываться плесень, расти грибок. Кабинка в этом отношении немного выигрывает.
- Адаптированность под потребности семей с детьми. Купать ребятишек намного удобнее в ванне. Кроме того, именно так их легче приучить не бояться воды.
- Простота входа/выхода. Для взрослого человека разницы почти нет, но если в семье есть маломобильные или пожилые люди, разница становится очевидной, и ванна здесь заметно проигрывает душевой.
- Монтаж. Установка кабинки более сложная, чем монтаж ванны. Это касается моделей и с поддоном, и с прямой системой стекания воды.
Комфорт в холодное время года — еще один параметр. Зимой согреться в теплой ванной гораздо легче и быстрее, чем в стеклянной кабинке, даже при условии, что температура воздуха в помещении будет одинаковой.
Что еще стоит учесть?
Если в вашем доме есть питомцы, то душевая кабина подойдет вам едва ли. Ванна подходит не только для их купания, но и для стирки, в качестве резервуара для воды на случай, если предстоит ее отключение, а также для некоторых других целей, то есть, использование ее более обширно. Кабинка же предназначена только для одного — приема душа.
Если для вас релакс — не просто модное слово, то вам однозначно стоит предпочесть ванну. Расслабиться и полноценно отдохнуть, насладиться эфирными маслами, выпить бокал шампанского, полежать, вытянув ноги… стоя под душем, получится едва ли.
Если говорить о таком параметре, как функциональность, то здесь выигрывает уже кабинка. Современные модели воспроизводят музыку, управляются с пульта, позволяют регулировать напор воды и многое другое. Также они способны делать разные виды массажа. «Продвинутые» модели имеют встроенные парогенераторы, способные имитировать условия нахождения в бане.
Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что лучше: душевая кабинка или ванна, не существует. Только оценив все приведенные критерии, можно определить, что удобнее именно для вашей семьи.
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