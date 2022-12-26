Душевая кабина или ванна: что выбрать

При ремонте ванной комнаты многие владельцы задумываются над тем, чему отдать предпочтение: ванной или душевой кабине. Каждый из этих вариантов обладает своими плюсами и минусами. Перед тем, как посетить магазин сантехники и сделать окончательный выбор, рекомендуем оценить, какие из них для вас наиболее существенны.

Основные критерии

Сравним душевые кабинки и ванные по нескольким основным критериям:

Затраты воды. Душ считается более экономичным вариантом , но только при условии , что вы принимаете его не дольше 20 минут в день.

но только при условии что вы принимаете его не дольше 20 минут в день. Уход. За душевой кабинкой ухаживать намного сложнее. Приходится регулярно натирать до блеска стекла , удалять с них разводы , остатки моющих средств и т.д.

удалять с них разводы остатки моющих средств и т.д. Использование пространства. В этом отношении выигрывает душевая кабинка. Часто ее выбирают владельцы маленьких ванных комнат.

Уровень влажности. Ванна — источник повышенной влажности , из-за которой может образовываться плесень , расти грибок. Кабинка в этом отношении немного выигрывает.

из-за которой может образовываться плесень расти грибок. Кабинка в этом отношении немного выигрывает. Адаптированность под потребности семей с детьми. Купать ребятишек намного удобнее в ванне. Кроме того , именно так их легче приучить не бояться воды.

именно так их легче приучить не бояться воды. Простота входа/выхода. Для взрослого человека разницы почти нет , но если в семье есть маломобильные или пожилые люди , разница становится очевидной , и ванна здесь заметно проигрывает душевой.

но если в семье есть маломобильные или пожилые люди разница становится очевидной и ванна здесь заметно проигрывает душевой. Монтаж. Установка кабинки более сложная , чем монтаж ванны. Это касается моделей и с поддоном , и с прямой системой стекания воды.

Комфорт в холодное время года — еще один параметр. Зимой согреться в теплой ванной гораздо легче и быстрее, чем в стеклянной кабинке, даже при условии, что температура воздуха в помещении будет одинаковой.

Душевая кабина. Источник: dushevoi.ru

Что еще стоит учесть?

Если в вашем доме есть питомцы, то душевая кабина подойдет вам едва ли. Ванна подходит не только для их купания, но и для стирки, в качестве резервуара для воды на случай, если предстоит ее отключение, а также для некоторых других целей, то есть, использование ее более обширно. Кабинка же предназначена только для одного — приема душа.

Если для вас релакс — не просто модное слово, то вам однозначно стоит предпочесть ванну. Расслабиться и полноценно отдохнуть, насладиться эфирными маслами, выпить бокал шампанского, полежать, вытянув ноги… стоя под душем, получится едва ли.

Если говорить о таком параметре, как функциональность, то здесь выигрывает уже кабинка. Современные модели воспроизводят музыку, управляются с пульта, позволяют регулировать напор воды и многое другое. Также они способны делать разные виды массажа. «Продвинутые» модели имеют встроенные парогенераторы, способные имитировать условия нахождения в бане.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что лучше: душевая кабинка или ванна, не существует. Только оценив все приведенные критерии, можно определить, что удобнее именно для вашей семьи.