26 декабря
﻿
Потребитель

Душевая кабина или ванна: что выбрать

При ремонте ванной комнаты многие владельцы задумываются над тем, чему отдать предпочтение: ванной или душевой кабине. Каждый из этих вариантов обладает своими плюсами и минусами. Перед тем, как посетить магазин сантехники и сделать окончательный выбор, рекомендуем оценить, какие из них для вас наиболее существенны.

Ванная.
Ванная.
Источник: dushevoi.ru

Основные критерии

Сравним душевые кабинки и ванные по нескольким основным критериям:

  • Затраты воды. Душ считается более экономичным вариантом, но только при условии, что вы принимаете его не дольше 20 минут в день.
  • Уход. За душевой кабинкой ухаживать намного сложнее. Приходится регулярно натирать до блеска стекла, удалять с них разводы, остатки моющих средств и т.д.
  • Использование пространства. В этом отношении выигрывает душевая кабинка. Часто ее выбирают владельцы маленьких ванных комнат.
  • Уровень влажности. Ванна — источник повышенной влажности, из-за которой может образовываться плесень, расти грибок. Кабинка в этом отношении немного выигрывает.
  • Адаптированность под потребности семей с детьми. Купать ребятишек намного удобнее в ванне. Кроме того, именно так их легче приучить не бояться воды.
  • Простота входа/выхода. Для взрослого человека разницы почти нет, но если в семье есть маломобильные или пожилые люди, разница становится очевидной, и ванна здесь заметно проигрывает душевой.
  • Монтаж. Установка кабинки более сложная, чем монтаж ванны. Это касается моделей и с поддоном, и с прямой системой стекания воды.

Комфорт в холодное время года — еще один параметр. Зимой согреться в теплой ванной гораздо легче и быстрее, чем в стеклянной кабинке, даже при условии, что температура воздуха в помещении будет одинаковой.

Душевая кабина.
Душевая кабина.
Источник: dushevoi.ru

Что еще стоит учесть?

Если в вашем доме есть питомцы, то душевая кабина подойдет вам едва ли. Ванна подходит не только для их купания, но и для стирки, в качестве резервуара для воды на случай, если предстоит ее отключение, а также для некоторых других целей, то есть, использование ее более обширно. Кабинка же предназначена только для одного — приема душа.

Если для вас релакс — не просто модное слово, то вам однозначно стоит предпочесть ванну. Расслабиться и полноценно отдохнуть, насладиться эфирными маслами, выпить бокал шампанского, полежать, вытянув ноги… стоя под душем, получится едва ли.

Если говорить о таком параметре, как функциональность, то здесь выигрывает уже кабинка. Современные модели воспроизводят музыку, управляются с пульта, позволяют регулировать напор воды и многое другое. Также они способны делать разные виды массажа. «Продвинутые» модели имеют встроенные парогенераторы, способные имитировать условия нахождения в бане.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что лучше: душевая кабинка или ванна, не существует. Только оценив все приведенные критерии, можно определить, что удобнее именно для вашей семьи.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Реклама #317370

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость