Двенадцать месяцев с логотипом вашей компании

Новогодние сувениры для клиентов — часть бизнес-культуры. Сейчас в моде креативные подарки, например, наборы экзотических продуктов. Но на некоторые традиционные подношения от партнёров рассчитывают все сотрудники. Это календари, и поэтому печать календарей с логотипом фирмы заказывают задолго до праздников.

В зависимости от контингента и целей, заказывают разного типа календари:

Настенные: квартальный , перекидной ( на 7 или 13 листов), постер

перекидной на 7 или 13 листов), постер Настольные: призматические ( домик), нестандартные ( многогранники , цилиндры)

домик), нестандартные многогранники цилиндры) Карманные: стандартные , двойные.

Печать календарей с логотипом начинается с утверждения дизайна. Чтобы календарь висел на стене офиса, он должен выглядеть эстетично. Уместно напечатать изображения продукции, производства или построенных объектов.

Не стоит экономить на работе фотографа и дизайнера. Если средства не позволяют пригласить профессионалов, лучше подобрать красивые изображения из доступных источников. Грамотно разместить логотип на фоне пейзажа или натюрморта сможет верстальщик типографии.

Выбор картинок зависит от профиля деятельности фирмы. Карты и столицы дальних стран — туристическое агентство. Широкие улыбки — стоматологическая клиника. Красивые девушки… поставщик оборудования для автосервисов.

Нельзя не учитывать вкусы аудитории. На складе металлопроката вряд ли будет висеть постер с котятами, а в бухгалтерии не встретить календарь с чемпионами по боксу.

«Иерархия» календарей

Крупные компании и корпорации печатают большие роскошные календари. Их бюджеты позволяют приглашать именитых дизайнеров, звёзд экрана и спорта. Из печати выходит настоящее произведение искусства. Такой календарь на стене повышает престиж любого партнёра.

Небольшая компания по оказанию бытовых услуг такой календарь не потянет. Нужны карманные календарики-визитки. Их раздают заказчикам на протяжении всего года.

Календарь как корпоративный сувенир «работает» ограниченное время. Позже 8 марта он мало кому нужен. Поэтому важно рассчитать тираж. Если в начале года предстоит выставка или промо-акция, календарей заказывают больше.

Еще необходимо учесть специфику работы клиентов. Какой календарь им удобен. Настольный перекидной с полем для заметок, или постер, чтобы украсить стену магазина.

Календари печатают не только на бумаге. Например, на мешковине (мукомольный комбинат). Современная печать имитирует любую фактуру: кожу, древесную кору, мрамор.

Оригинальный формат всегда стоит дороже. Поэтому лучше выбирать стандартный размер и стандартные скрепки. Типографии не придётся перенастраивать оборудование, тираж будет напечатан в срок.

Технологии печати позволяют реализовать любую идею корпоративного календаря. Главное — найти её!