Движение бизнеса через PDKA модель

Чтобы стать компанией мирового класса (от 750 до 1000 баллов при оценивании по критериям Б. Болдриджа), необходимо преобразовывать информацию в знания. Решения, основанные на знаниях, могут претворяться в жизнь путем расширения цикла Э. Деминга в модель PDKA (Plan-Do-Knowledge-Act) (Цикл организационного управления). В новых условиях существования, критично, чтобы компании проходили курсы онлайн и изучали полный цикл, исполняли решения, принятые по проблемам. Тогда компания начнет двигаться к уровню мирового класса, что равным образом повлияет на удовлетворенность потребителей и улучшение основного направления ее деятельности.

Модель PDKA (Планируй-Делай-Изучай-Действуй) создает новую парадигму, эффективную и результативную в выстраивании знаний и добавленной стоимости, как для компаний, так и для отдельных сотрудников. Она дает указания, научную дисциплину и направление для движения компании к своему конкурентоспособному потенциалу.

Хорошей иллюстрацией такой теоретической предпосылки служит следующий пример. В пинг-понг играют по всему миру, но, кажется, на всех Олимпийских играх победителями становятся только две страны — Китай и Япония. Игроки обеих стран добились уровня мирового класса, но базовые философии, исповедуемые ими, различаются. Японский подход состоит в том, чтобы непрерывно исправлять слабости; китайский подход — постоянно совершенствовать свои сильные стороны.

Логика модели поддерживает предпосылку о том, что, если бизнес не только уменьшает свои слабости, но и улучшает свои сильные стороны, он повышает свой шанс стать лидером мирового класса, а также быть финансово устойчивым. Главное здесь — выбрать только несколько областей, а не сотни их. Чтобы сделать это, организация должна расставить приоритеты, разработать план действий, реализовать его и проанализировать. Следует разработать критерии, позволяющие оценить приоритет, то есть, какие сильные области должны улучшаться и какие области возможностей совершенствоваться.

Единственный путь организаций к улучшению — это развертывание обратной связи в действия, такие действия, которые ведут бизнес к его конкурентному будущему. Различие между посредственной компанией и превосходной определяется их способностью анализировать и интегрировать знания в действия.

План улучшений, основанный на знаниях, предлагает активный здравомыслящий подход к достижению новых горизонтов на основе извлечения действенных данных из информации, собранной в организации рутинным путем. Равно важно, что этот подход предоставляет руководителю мощное средство поддержки для мотивации работников, членов правления и вкладчиков. Этот подход к планированию улучшений гарантирует, что затраченные средства на процесс оценки окупятся с лихвой в ходе последующих улучшений.