Двух зайцев одним отдыхом: как поправить здоровье за длинные выходные?

Смена сезонов осень-зима — всегда тяжелый период. Уменьшение светового дня, ветер и снег с дождем, радующий нас всю последнюю неделю, отражается на каждом по разному.

Самые частые замечания от жителя Сибири это:

Хроническая усталость;

Снижение иммунной сопротивляемости простудным заболеваниям;

Ухудшение состояния кожи.

Дерматологи, косметологи и терапевты не устают говорить нам о нормах питания, распорядке дня и снижении уровня стресса. Осталось выяснить, как именно это организовать и (важный вопрос!) когда?

Проблему решать нужно комплексно, по этому сеть саун «Зазеркалье» подготовила отличное предложение для всех девушек, готовых заботится о своем духе и теле:

с 1 ноября по 1 декабря 2018 года сеть саун «Зазеркалье» приглашает кампании девушек и дарит каждой по одному продукту из набора натуральной косметики от бренда Natura Altis.

Сеть саун «Зазеркалье» архив сети саун «Зазеркалье»

О пользе русской парной можно написать серию книг и в подробностях рассказать о влиянии на все органы и общее состояние человека. Первое, что покинет Ваше тело — это хроническая усталость!

А о косметике мы немного подробнее спросили у директора по производству, человека, который лично контролирует изготовление каждого из продуктов.

Алёна Мисерева,

директор по производству

Продукция Natura Altis содержит натуральные высококачественные ингредиенты и всю пользу Алтайских трав. Каждый продукт создан вручную и несёт в себе частичку нашей заботы и теплоты. Ароматные скрабы, нежное крем-суфле, питательные бальзамы для губ первый шаг погружения в мир красивого и полезного!

Отдыхайте в сети саун «Зазеркалье», поправляйте тело и дух!

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