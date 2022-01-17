Эксперты объяснилти, как выбрать шлифовальную машинку

Эксцентриковая машина — многофункциональный инструмент, применяемый для шлифовки и финишной обработки предметов из металла и древесины. Не подходит для работы с большими площадями.

Ленточная — подходит для первичной обработки плоских поверхностей большой площади. Не используется для финишной обработки. Применяется для профессиональных работ.

Прямая машина — идеальная для особо точных работ (шлифовки углов и перемычек, полировки, гравировки, работы в труднодоступных местах).

Угловая машина — универсальный вариант. Подходит для работы с металлом, камнем, бетоном, керамикой, зачистки сварных швов, удаления коррозии и пр. Непригодна для длительной работы в один подход.

Мощность

Эта характеристика показывает производительность прибора. Чем мощнее инструмент, тем он больше, дороже, энергозатратнее, но при этом может непрерывно работать долгое время. Мощностной показатель шлифовальных машинок — 600−2500 Вт. Для небольших домашних работ достаточно 600−1000 Вт. Список лучших в каждой категории представлен на SimpleRule.

Диаметр диска

Этот показатель определяет глубину разреза и площадь захватываемого участка. Важно правильно выбрать диаметр диска малый (меньше 150 мм), средний (до 200 мм), большой (свыше 250 мм).

Площадь рабочей поверхности

Эта величина определяет удобство и скорость работы машинкой. Чем выше площадь поверхности, тем меньше проходов придется сделать для обработки материала.