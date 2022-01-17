17 января -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель
21

Эксперты объяснилти, как выбрать шлифовальную машинку

Вид

  1. Угловая машина — универсальный вариант. Подходит для работы с металлом, камнем, бетоном, керамикой, зачистки сварных швов, удаления коррозии и пр. Непригодна для длительной работы в один подход.

  2. Прямая машина — идеальная для особо точных работ (шлифовки углов и перемычек, полировки, гравировки, работы в труднодоступных местах).

  3. Ленточная — подходит для первичной обработки плоских поверхностей большой площади. Не используется для финишной обработки. Применяется для профессиональных работ.

  4. Эксцентриковая машина — многофункциональный инструмент, применяемый для шлифовки и финишной обработки предметов из металла и древесины. Не подходит для работы с большими площадями.

Шлифовальная машинка.
Шлифовальная машинка.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Мощность

Эта характеристика показывает производительность прибора. Чем мощнее инструмент, тем он больше, дороже, энергозатратнее, но при этом может непрерывно работать долгое время. Мощностной показатель шлифовальных машинок — 600−2500 Вт. Для небольших домашних работ достаточно 600−1000 Вт. Список лучших в каждой категории представлен на SimpleRule.

Диаметр диска

Этот показатель определяет глубину разреза и площадь захватываемого участка. Важно правильно выбрать диаметр диска малый (меньше 150 мм), средний (до 200 мм), большой (свыше 250 мм).

Площадь рабочей поверхности

Эта величина определяет удобство и скорость работы машинкой. Чем выше площадь поверхности, тем меньше проходов придется сделать для обработки материала.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость