Энергетики рассказали об основных инвестпроектах в 2022 году.

Чтобы свет в наших домах и офисах не гас, линии электропередачи и подстанции должны работать исправно. А для этого каждый год специалисты Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» проводят ремонты, реконструкцию и модернизацию оборудования.

«В этом году мы вложим в ремонт и модернизацию электросетей Алтайского края 1,5 миллиарда рублей. Мы планируем модернизировать оборудование на десятке наших подстанций. При этом будут реконструированы важные для растущего пригорода Барнаула центр питания „Санниковская“ и транзитная подстанция „Новошипуновская“, от которой запитаны жители Чарышского, Краснощековского и Усть-Калманского районов» — отметил глава «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Подстанция «Санниковская» обеспечивает электроэнергией жителей пригородных поселков, где идет активная застройка. Реконструкция не только повысит надежность существующих потребителей, но и создаст условия для подключения новых.

Центр питания — «Новошипуновская» имеет стратегическое значение, пропуская через себя электроэнергию для других районов. Результат проведенной модернизации почувствуют более 24 тысяч жителей края.

Инвестиции также будут направлены на модернизацию систем телемеханики и каналов связи на подстанциях 110 кВ, реконструкцию устройств релейной защиты и автоматики на ПС 35−110 кВ, установку реклоузеров на линиях 10 кВ. Большая работа по повышению надежности будет проведена на линии 110 кВ «Власиха-Арбузовская».

Всего в этом году планируется ввод 27 МВА новых трансформаторных мощностей и 96 километров новых ЛЭП.

Предстоит в этом году и ремонт почти 8 тысяч километров линий 0,4−110 кВ, замена около 18 тысяч изоляторов на линиях электропередачи всех классов напряжения, замены 2,5 тысяч опор, ремонта 1672 КТП и прочих необходимых работ на территории присутствия компании в регионе.

Как видим, подготовка к следующей зиме началась уже сейчас. Средства, которые вкладываются в ремонт и реконструкцию сетей не огромные. Особенно, учитывая износ основного оборудования, который составляет более 75%. Кроме того, энергетика, как и все другие отрасли, не может не почувствовать на себе негативные тенденции пандемийного периода.

Сейчас инфляция составляет 8,4% (максимальная с 2015 года). Стоимость материалов и оборудования, которые закупаются для поддержания, обслуживания и развития сетей, выросла на 60 — 80%. При этом рост тарифа, (который является основным источником инвестиционной и ремонтной компании), происходит гораздо медленнее инфляции, и с 1 июля он увеличится не более чем на 5,5%. Это тот предельный уровень, который установил ФАС России, и который, конечно, не покрывает все нужды для поддержания и развития сетевого комплекса края. Но энергетики в очередной раз, конечно, выполнят все свои обещания, по-другому не может быть, ведь от этого зависит надежность электроснабжения региона.