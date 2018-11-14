«Европлан» оплатит автоуслуги.

В ноябре 2018 года клиенты компании получают в подарок на выбор каско и ДСАГО или зимние шины и шиномонтаж на первый год после покупки

АО «ЛК «Европлан» запустило новую акцию: в ноябре 2018 года клиенты, приобретая в лизинг легковой автомобиль, получают в подарок на выбор каско и ДСАГО или зимние шины и шиномонтаж на первый год после покупки.

Получить в подарок каско или ДСАГО смогут клиенты, купившие в лизинг у «Европлана» автомобили стоимостью от 2,5 миллионов рублей на 60 месяцев. Комплект зимней резины и шиномонтаж на год смогут получить покупатели легковой машины без ограничений по её стоимости на срок лизинга от 47 до 60 месяцев.

Акция доступна для договоров лизинга, заключаемых в ноябре во всех 74 офисах компании.

Следует отметить, что условия акции не распространяются на такси, прокат и тест-драйвы. Кроме того, для получения шиномонтажа и комплекта шин необходимо связаться с представителем компании не менее, чем за 14 дней до даты получения услуги.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» также предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию транспортного средства в госорганах, доставку его от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачёт в качестве аванса по лизингу нового.

Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®