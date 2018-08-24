Европлан предлагает лизинг Chevrolet с выгодой более 2 миллионов рублей

Экономия при приобретении автомобилей Chevrolet в лизинг в Европлане превышает 2 миллиона рублей. Предложение суммируется со скидками, которые могут предложить официальные дилерские центры.

Например, легендарный внедорожник Chevrolet Tahoe с рекомендованной стоимостью от 4 150 000 руб. можно приобрести с экономией по акции 957 066 руб. плюс экономией по налогам 1 070 357 руб., когда суммарная выгода составит до 2 122 577 руб.*

Культовый спортивный Chevrolet Camaro с рекомендованной стоимостью от 2 990 000 руб. можно приобрести с экономией по акции 364 187 руб. плюс экономией по налогам 944 636 руб., когда суммарная выгода составит до 1 681 711 руб.*

Напоминаем, что лизинговая компания Европлан предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, помощь на дорогах и топливную программу для максимально комфортного использования транспорта в период финансовой аренды.

*Акция действует до 31 августа 2018 г. на весь модельный ряд марки во всех регионах России. Выгода до 2 122 577 руб.: указана выгода на автомобиль Chevrolet Tahoe с рекомендованной розничной ценой 4 150 000 руб. Выгода до 1 681 711 руб.: указана выгода на автомобиль Chevrolet Camaro с рекомендованной розничной ценой 2 990 000 руб. Указанные суммы выгод для каждого автомобиля включают экономию по налогам, сумму зачету НДС при заключении договора лизинга, а также выгоды по специальным предложениям АО ЛК «Европлан» для корпоративных клиентов. Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новых автомобилей в лизинг через АО ЛК «Европлан». Предложение не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®