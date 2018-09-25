Европлан предоставляет лизинг Ford Explorer на удобных условиях

Новый Ford Explorer — практичный внедорожник с безупречным дизайном, передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта. Долгожданный автомобиль доступен в лизинг в Европлане без переплат за финансирование или с минимальным платежом.

Салон Ford Explorer рассчитан на 7 мест. Это значит, что мощный внедорожник легко и с комфортом доставит Вас к цели. В его салоне все говорит о статусе владельца: внешне напористый, внутри новый внедорожник исключительно спокоен, уверен в себе и в своем водителе", — указано на сайте марки.

Новинку можно приобрести в лизинг по рекомендованной цене от 2 719 000 рублей через АО ЛК «Европлан» с платежом от 31 268 руб./мес и сроком лизинга 60 месяцев или с нулевой переплатой, авансом 30% и сроком лизинга 24 месяца.*

Кроме того, при оформлении лизинга Ford Explorer на срок 47−60 месяцев клиентам доступен дополнительный бонус от лизинговой компании: зимние шины и шиномонтаж оплачивает Европлан.

Напоминаем также, что Европлан предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, помощь на дорогах и топливную программу.

Предложение действует во всех регионах России.