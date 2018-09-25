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Европлан предоставляет лизинг Ford Explorer на удобных условиях

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») представляет удобные условия лизинга на новую версию легендарного внедорожника Ford Explorer.

Новый Ford Explorer — практичный внедорожник с безупречным дизайном, передовыми технологиями и высоким уровнем комфорта. Долгожданный автомобиль доступен в лизинг в Европлане без переплат за финансирование или с минимальным платежом.

Салон Ford Explorer рассчитан на 7 мест. Это значит, что мощный внедорожник легко и с комфортом доставит Вас к цели. В его салоне все говорит о статусе владельца: внешне напористый, внутри новый внедорожник исключительно спокоен, уверен в себе и в своем водителе", — указано на сайте марки.

Новинку можно приобрести в лизинг по рекомендованной цене от 2 719 000 рублей через АО ЛК «Европлан» с платежом от 31 268 руб./мес и сроком лизинга 60 месяцев или с нулевой переплатой, авансом 30% и сроком лизинга 24 месяца.*

Кроме того, при оформлении лизинга Ford Explorer на срок 47−60 месяцев клиентам доступен дополнительный бонус от лизинговой компании: зимние шины и шиномонтаж оплачивает Европлан.

Напоминаем также, что Европлан предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, помощь на дорогах и топливную программу.

Предложение действует во всех регионах России.

*Зимние шины и шиномонтаж оплатит Европлан: под условиями акции понимается включение в договор лизинга стоимости одного комплекта зимних шипованных шин класса стандарт из перечня производителей: Yokohama, Kleber, Nordman, Formula, Gislaved, Dunlop, Tigar, Kumho, Hankook, Toyo, Sava, Barum в размере равном одному рублю и стоимости одного шиномонтажа в размере равном одному рублю. Условия акции распространяются на новые легковые а/м и бортовые грузовые а/м с типом кузова пикап со сроком договора лизинга от 47 до 60 месяцев. Акция не распространяется на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т.п.). Для получения шиномонтажа и комплекта шин необходимо связаться с АО «ЛК «Европлан» не менее, чем за 14 дней до даты шиномонтажа. Условия акции «Зимние шины и шиномонтаж оплатит Европлан» действительны на 01.08.2018 и могут быть изменены. Платеж 31 268 руб./мес.: аванс 43% от цены автомобиля по ДКП, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 81 570 руб. Переплата 0%: Аванс — 30% от цены автомобиля по ДКП, срок лизинга 24 месяца, выкупной платеж 35 000 руб. Расчет приведен в рублях, для автомобиля Ford Explorer V (Внедорожный 5 дв; 3.496 куб. см — 249 л.с.; АКПП — Полный привод) с рекомендованной ценой 2 719 000 руб. Стоимость информационной услуги по подбору ТС составляет 10 000 руб. Расчеты действительны на 20.09.2018 и могут быть изменены. Предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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