Фермером быть научат. На Алтае РСХБ объявляет новый набор в «Школу фермера»

В мае стартует новый набор «Школы фермера» Россельхозбанка при поддержке министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Это второй поток образовательного проекта Россельхозбанка в наших регионах. В этот раз планируется обучение по одному направлению «Мясное животноводство».

В конкурсном отборе заявок могут принять участие граждане Российской Федерации, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели и члены сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, имеющие высшее или среднее профессиональное образование в возрасте от 18 до 65 лет. Желающим стать участником проекта необходимо в срок до 11 мая 2022 подготовить эссе, презентацию или видеоролик и прислать на электронную почту bank@altay.rshb.ru.

Цель программы — помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию. Обучение будет проходить на базе Алтайского государственного аграрного университета с привлечением внешних экспертов. Программа адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников и дает комплексные знания о построении эффективного фермерского бизнеса «с нуля» или развитии уже имеющегося хозяйства. Победители конкурса получат возможность пройти бесплатное обучение и разработать бизнес-план под руководством опытных наставников. Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои проекты, получат дипломы о переподготовке государственного образца.

Онлайн-платформой для обучения станет личный кабинет студента в экосистеме Свое Фермерство, где удобно размещены все рабочие инструменты: расписание занятий, подключение к онлайн урокам, чат с преподавателем, сохранение записей, проведенных онлайн занятий, доступ к материалам по теоретическому блоку 24 на 7 и многое другое.

«Школа фермера» Россельхозбанка — уникальный образовательный проект, который индивидуально выстраивается для каждого региона. В результате нашей совместной работы с Министерствами сельского хозяйства двух алтайских регионов и аграрным университетом получат свое развитие или будут созданы с нуля новые агропредприятия, новые бренды качественной фермерской продукции. Это особенно актуально сейчас в условиях активного импортозамещения. Общаясь с людьми, мы видим, что проект востребован. Ждём как действующих фермеров, так и тех, кто только собирается начать свой агробизнес", — отмечает директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В конце мая занятия в «Школе фермера» начнутся на базе профильных аграрных вузов в 22 регионах России впервые. Пройти теорию и практику, научиться вести рентабельное фермерское хозяйство благодаря Школе смогут более 600 человек. С сентября 2020 года, когда впервые открылась «Школа фермера», было подготовлено порядка 2 000 квалифицированных специалистов для агросектора. 8 апреля 2022 трое выпускников первого потока «Школы фермера» на Алтае на Собрании Союза КФФ получили гранты на развитие бизнеса от Россельхозбанка и аграрного сообщества края.