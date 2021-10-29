Фильтры и хлор? Что на самом деле происходит с канализационной водой

Канализационные стоки в Барнауле уже полвека как не отправляется прямиком в реку. «Росводоканал Барнаул» рассказал, что происходит со сточной водой, которую город сливает в унитаз (и не только).

В Барнауле есть два комплекса очистных сооружений канализации, после которых очищенная вода возвращается в Обь.

Цифра 110 тыс. кубометров воды в сутки проходит через очистные сооружения канализации № 1 Барнаула.

Первые очистные запустили в городе в 1972 году — в некоторых городах подобных сооружений вовсе нет, вместо них — поля фильтрации, отмечает технолог ОСК-1 Григорий Силантьев.

В 2012-м началась глобальная модернизация — изношенное оборудование заменили на новое, преимущественно европейского производства.

Вся очистка воды делится на два этапа — механический и биологический.

Очистные сооружения. «Росводоканал Барнаул»

Сначала воду фильтруют — с помощью механических решеток извлекают предметы размером более 3 сантиметров, которые попадают в канализацию — палки, камни, тряпки, пластиковые бутылки и так далее.

Сюда стоки перекачиваются главной насосной станцией с помощью мощных насосов, которые будут работать даже в случае их затопления. На их рабочих колесах установлен режущий механизм (острые зубцы), который разрубает крупные объекты вроде тряпок, которые могли бы повредить агрегат.

После этого на автоматической линии решеток извлекают твердые отходы меньшего размера — до 5 мм. Эти решетки, подобно эскалатору, поднимают на поверхность сор из воды.

Далее стоки проходят через специальные песколовки. 28 нержавеющих скребков буквально выгребают песок из воды. Его перекачивают на пескокарты.

Очистные сооружения. «Росводоканал Барнаул»

Цифра

От 2 до 4 кубометров песка ежесуточно задерживается песколовками.

Последний этап механической очистки — первичные отстойники.

«В сточной воде остаётся мелкая органика, которая не отфильтровалась на решетках. Это могут быть остатки пищи, к примеру, частички салата, что попали сюда после мытья посуды. Все это выпадает в осадок на дно в отстойниках — бетонных емкостях в 5 тыс. кубометров, — рассказывает Григорий Силантьев. — Эти отходы собирают специальные скребки. В планах „Росводоканал Барнаул“ модернизировать ещё два таких отстойника».

После начинается уже биологическая очистка. Осветленная сточная вода проходит через аэротенки — искусственно созданную экологическую систему для очистки воды. Здесь живет «активный ил» — микроорганизмы, которые питаются невидимой глазу взвесью, содержащейся в стоках.

Очистные сооружения. «Росводоканал Барнаул» Очистные сооружения. «Росводоканал Барнаул»

Далее, чтобы отделить ил от уже очищенной воды, иловую смесь пропускают через вторичные отстойники. Ил возвращают назад в аэротенки, а вода течет дальше.

На финальном этапе вода обеззараживается хлором в контактных резервуарах. И все — очищенная вода попадает по трубопроводам в реку. Все этапы очистки проходят под надзором лаборатории предприятия, которая неустанно следит за составом очищенной воды.

Григорий Силантьев,

технолог канализационных очистных сооружений № 1: