Финансисты объяснили, как финдиректору после 40 искать работу

Этапы поиска статусной работы
По мнению экспертов сервиса «Финансист», важно соблюсти ряд следующих рекомендаций для успешного поиска статусной работы финдиректору старше 40 лет.
- Определение целей и планирование — первый шаг в поиске. Соискатель должен задуматься о своих приоритетах и о том, какое место ему бы хотелось занять. Кроме того, он должен определиться с тем, какие компании и отрасли ему интересны.
- Поиск вакансий. Когда финдиректор определился с целями, необходимо приступить к поиску вакансий. Существует несколько способов найти интересующие предложения: обращение в рекрутинговые агентства, поиск вакансий на специализированных сайтах, участие в специализированных группах в социальных сетях.
- Создание резюме и кавер-письма. В резюме необходимо указать опыт работы, достижения и квалификацию, которые позволят работодателю понять, что финдиректор является профессионалом своего дела. Кавер-письмо должно помочь привлечь внимание работодателя и заинтересовать его.
- Подготовка к интервью. Если финдиректор был приглашен на интервью, ему нужно прийти подготовленным. Для этого стоит предварительно изучить компанию, в которой будет проводиться интервью, а также подготовить ответы на типичные вопросы работодателей.
Лайфхаки по поиску статусной работы
Представители сервиса «Финансист» предлагают ознакомиться со следующими лайфхаками, способными помочь в поиске хорошей работы для опытного финансового директора:
- обращение за помощью к профессиональному рекрутеру. Существует множество рекрутинговых агентств, которые помогут найти работу. Рекрутеры поделятся советами при подготовке резюме, найдут интересующие вакансии и даже устроят встречу с работодателем;
- использование социальных сетей. LinkedIn* — социальная сеть, которая специализируется на профессиональных связях. Финдиректор может создать свой профиль и начать общаться с другими профессионалами в своей отрасли. Кроме того, многие компании размещают вакансии на LinkedIn;
- разработка стратегии поиска работы. Финдиректор может выбрать несколько компаний, которые ему интересны, начать исследовать их, изучать их сайты, профили в социальных сетях и т. д. Это поможет ему получить больше информации о компаниях и понять, какую работу они предлагают;
- обращение к работодателям напрямую. Если соискатель нашел интересующую его вакансию и ему нужно выйти лично на работодателя, он может попробовать найти его данные через социальные сети или сайт компании. Кроме того, он может написать кавер-письмо и отправить его непосредственно работодателю.
Вывод
Найти статусную работу в возрасте за 40 может быть вызовом, но это выполнимая задача. Необходимо определить свои цели и планировать свой поиск работы. Можно использовать различные способы поиска должности, такие как социальные сети, обращение к профессиональным рекрутерам и напрямую к работодателям. Кроме того, важно написать хорошее резюме и кавер-письмо. С помощью этих советов и лайфхаков финдиректор найдет статусную работу, которая подойдет ему по возрасту и опыту.
* Линкитин
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