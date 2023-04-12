Финансисты объяснили, как финдиректору после 40 искать работу

Когда финдиректору за 40 лет, поиск новой работы может стать вызовом. Ведь в этом возрасте у специалиста уже есть опыт работы и высокий уровень знаний, но в то же время существует опасность, что рынок труда может посчитать его «возрастным» для статусной работы. В этой статье мы расскажем о том, как финансовому директору найти статусную работу, когда ему за 40, а также о нескольких лайфхаках, которые помогут ему достичь цели.