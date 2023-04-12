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Финансисты объяснили, как финдиректору после 40 искать работу

Когда финдиректору за 40 лет, поиск новой работы может стать вызовом. Ведь в этом возрасте у специалиста уже есть опыт работы и высокий уровень знаний, но в то же время существует опасность, что рынок труда может посчитать его «возрастным» для статусной работы. В этой статье мы расскажем о том, как финансовому директору найти статусную работу, когда ему за 40, а также о нескольких лайфхаках, которые помогут ему достичь цели.

Женщина работает за ноутбуком.
Женщина работает за ноутбуком.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Этапы поиска статусной работы

По мнению экспертов сервиса «Финансист», важно соблюсти ряд следующих рекомендаций для успешного поиска статусной работы финдиректору старше 40 лет.

  1. Определение целей и планирование — первый шаг в поиске. Соискатель должен задуматься о своих приоритетах и о том, какое место ему бы хотелось занять. Кроме того, он должен определиться с тем, какие компании и отрасли ему интересны.
  2. Поиск вакансий. Когда финдиректор определился с целями, необходимо приступить к поиску вакансий. Существует несколько способов найти интересующие предложения: обращение в рекрутинговые агентства, поиск вакансий на специализированных сайтах, участие в специализированных группах в социальных сетях.
  3. Создание резюме и кавер-письма. В резюме необходимо указать опыт работы, достижения и квалификацию, которые позволят работодателю понять, что финдиректор является профессионалом своего дела. Кавер-письмо должно помочь привлечь внимание работодателя и заинтересовать его.
  4. Подготовка к интервью. Если финдиректор был приглашен на интервью, ему нужно прийти подготовленным. Для этого стоит предварительно изучить компанию, в которой будет проводиться интервью, а также подготовить ответы на типичные вопросы работодателей.

Лайфхаки по поиску статусной работы

Представители сервиса «Финансист» предлагают ознакомиться со следующими лайфхаками, способными помочь в поиске хорошей работы для опытного финансового директора:

  • обращение за помощью к профессиональному рекрутеру. Существует множество рекрутинговых агентств, которые помогут найти работу. Рекрутеры поделятся советами при подготовке резюме, найдут интересующие вакансии и даже устроят встречу с работодателем;
  • использование социальных сетей. LinkedIn* — социальная сеть, которая специализируется на профессиональных связях. Финдиректор может создать свой профиль и начать общаться с другими профессионалами в своей отрасли. Кроме того, многие компании размещают вакансии на LinkedIn;
  • разработка стратегии поиска работы. Финдиректор может выбрать несколько компаний, которые ему интересны, начать исследовать их, изучать их сайты, профили в социальных сетях и т. д. Это поможет ему получить больше информации о компаниях и понять, какую работу они предлагают;
  • обращение к работодателям напрямую. Если соискатель нашел интересующую его вакансию и ему нужно выйти лично на работодателя, он может попробовать найти его данные через социальные сети или сайт компании. Кроме того, он может написать кавер-письмо и отправить его непосредственно работодателю.

Вывод

Найти статусную работу в возрасте за 40 может быть вызовом, но это выполнимая задача. Необходимо определить свои цели и планировать свой поиск работы. Можно использовать различные способы поиска должности, такие как социальные сети, обращение к профессиональным рекрутерам и напрямую к работодателям. Кроме того, важно написать хорошее резюме и кавер-письмо. С помощью этих советов и лайфхаков финдиректор найдет статусную работу, которая подойдет ему по возрасту и опыту.

* Линкитин

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