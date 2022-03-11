Фриланс и фрилансер: что и кто это, как стать и сколько можно зарабатывать?

Фриланс — это удаленная работа, которая может поступать от разных заказчиков. Здесь исполнитель сам определяет, где работать, от кого и какие брать задания. Фриланс является внештатной позицией, тут дается зарплата за результат, а не рабочее время.

Фрилансер — это человек, который и занимается фрилансом. То есть, работает на себя и использует для этого Интернет. При этом может находится в любой точке мира и выполнять поставленную задачу, которую сам выбрал.

Кто может быть фрилансером?

Фрилансером может стать абсолютно любой человек. Например: школьник, студент, офисный работник, дедушка на пенсии и тд. Здесь важными являются навык и мастерство. Даже ребенок 11-ти лет может заниматься фрилансом, если обладает определенными умениями (например, знает, как правильно структурировать информацию для написания статьи).

Плюсы и минусы фриланса

Минусы:

Непостоянный доход.

Большая конкуренция.

Плюсы:

Можно работать в любом месте.

Свободный график.

Отсутствие начальника.

Можно работать с любой точки мира.

Как стать фрилансером?

Для того чтобы стать фрилансером, нужно обладать рядом различных качеств:

Ответственность. Никто на фрилансе ручаться за выполнение работы не будет кроме самого исполнителя , который должен понимать важность выполнения всего в сроки. Обязательно нужно контролировать время , тогда будет меньше рисков возникновения проблем. Перфекционизм. Тут все ясно , чем качественнее будет выполнена работа , тем лучше. Профессионализм. Необходимо понимать суть своей работы и полноценно в неё вкладываться. Иначе никто результатом доволен не будет , и репутация спадет. Обучаемость. На фрилансе нужно вечно развиваться и прогрессировать. Важно улучшать способности и навыки , обучаться новому ежедневно. А для этого необходимо быть обучаемым человеком. Таким людям легче всего быстро что-то осваивать и совершенствоваться. Общительность. Без умения и желания общаться во фрилансе — никуда. Здесь идет постоянная коммуникация с заказчиками. Исполнителю нужно уметь правильно преподносить то , что выполняется. Также обязательно выслушивать требования заказчика , при необходимости переделать и исправить работу.

Какие профессии есть на фрилансе?

Вообще, любая профессия может осуществляться на фрилансе. Но здесь будут приведены примеры самых распространенных и востребованных из них:

Копирайтер. Этот человек занимается написанием текстов на заказ , создает информационную среду в Интернете. Примеры того , что пишет копирайтер: посты в соцсети , прототипы лендингов , тексты для интернет-магазинов , пресс-релизы и т.д. Программист. Человек , который занимается разработкой компьютерных программ ( к примеру , разработкой сайтов , мобильных приложений). Веб-дизайнер Специалист , который заботится о красоте оформления сайта. Определяет , какие будут картинки и элементы рисования. Графический дизайнер. У данного специалиста , в отличие от веб-дизайнера , деятельность направлена соответственно на компанию. Подготавливает буклеты , логотипы и т.д. Интернет-маркетолог. Продвигает товары и услуги в Интернете. Анализирует рынок своей компании и конкурентов , рассчитывает , как правильно распределять рекламные бюджеты , а также раскручивает работу контентом. Системный администратор. Специалист по данной сфере контролирует правильность протекания программного и аппаратного обеспечения. Тестировщик. Специалист занимается тестированием программ и приложений в ходе их создания. Модератор. На сайтах , вебинарах и форумах следит , чтобы люди не нарушали правила , установленные администрацией.

Заключение

Во фрилансе, как и везде, есть «подводные камни». На начальном этапе сложно. Нужно уделить много времени и сил, чтобы стать «заметным» в таком огромном пространстве, как фриланс.

Но все же, если приобрести определенные знания и усовершенствовать навыки, то здесь можно хорошо зарабатывать.