Фриланс и фрилансер: что и кто это, как стать и сколько можно зарабатывать?

Фрилансер — это человек, который и занимается фрилансом. То есть, работает на себя и использует для этого Интернет. При этом может находится в любой точке мира и выполнять поставленную задачу, которую сам выбрал.
Кто может быть фрилансером?
Фрилансером может стать абсолютно любой человек. Например: школьник, студент, офисный работник, дедушка на пенсии и тд. Здесь важными являются навык и мастерство. Даже ребенок 11-ти лет может заниматься фрилансом, если обладает определенными умениями (например, знает, как правильно структурировать информацию для написания статьи).
Плюсы и минусы фриланса
Минусы:
- Непостоянный доход.
- Большая конкуренция.
Плюсы:
- Можно работать в любом месте.
- Свободный график.
- Отсутствие начальника.
- Можно работать с любой точки мира.
Как стать фрилансером?
Для того чтобы стать фрилансером, нужно обладать рядом различных качеств:
- Ответственность. Никто на фрилансе ручаться за выполнение работы не будет кроме самого исполнителя, который должен понимать важность выполнения всего в сроки. Обязательно нужно контролировать время, тогда будет меньше рисков возникновения проблем.
- Перфекционизм. Тут все ясно, чем качественнее будет выполнена работа, тем лучше.
- Профессионализм. Необходимо понимать суть своей работы и полноценно в неё вкладываться. Иначе никто результатом доволен не будет, и репутация спадет.
- Обучаемость. На фрилансе нужно вечно развиваться и прогрессировать. Важно улучшать способности и навыки, обучаться новому ежедневно. А для этого необходимо быть обучаемым человеком. Таким людям легче всего быстро что-то осваивать и совершенствоваться.
- Общительность. Без умения и желания общаться во фрилансе — никуда. Здесь идет постоянная коммуникация с заказчиками. Исполнителю нужно уметь правильно преподносить то, что выполняется. Также обязательно выслушивать требования заказчика, при необходимости переделать и исправить работу.
Какие профессии есть на фрилансе?
Вообще, любая профессия может осуществляться на фрилансе. Но здесь будут приведены примеры самых распространенных и востребованных из них:
- Копирайтер. Этот человек занимается написанием текстов на заказ, создает информационную среду в Интернете. Примеры того, что пишет копирайтер: посты в соцсети, прототипы лендингов, тексты для интернет-магазинов, пресс-релизы и т.д.
- Программист. Человек, который занимается разработкой компьютерных программ (к примеру, разработкой сайтов, мобильных приложений).
- Веб-дизайнер Специалист, который заботится о красоте оформления сайта. Определяет, какие будут картинки и элементы рисования.
- Графический дизайнер. У данного специалиста, в отличие от веб-дизайнера, деятельность направлена соответственно на компанию. Подготавливает буклеты, логотипы и т.д.
- Интернет-маркетолог. Продвигает товары и услуги в Интернете. Анализирует рынок своей компании и конкурентов, рассчитывает, как правильно распределять рекламные бюджеты, а также раскручивает работу контентом.
- Системный администратор. Специалист по данной сфере контролирует правильность протекания программного и аппаратного обеспечения.
- Тестировщик. Специалист занимается тестированием программ и приложений в ходе их создания.
- Модератор. На сайтах, вебинарах и форумах следит, чтобы люди не нарушали правила, установленные администрацией.
Заключение
Во фрилансе, как и везде, есть «подводные камни». На начальном этапе сложно. Нужно уделить много времени и сил, чтобы стать «заметным» в таком огромном пространстве, как фриланс.
Но все же, если приобрести определенные знания и усовершенствовать навыки, то здесь можно хорошо зарабатывать.