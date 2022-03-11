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Фриланс и фрилансер: что и кто это, как стать и сколько можно зарабатывать?

Фриланс — это удаленная работа, которая может поступать от разных заказчиков. Здесь исполнитель сам определяет, где работать, от кого и какие брать задания. Фриланс является внештатной позицией, тут дается зарплата за результат, а не рабочее время.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

Фрилансер — это человек, который и занимается фрилансом. То есть, работает на себя и использует для этого Интернет. При этом может находится в любой точке мира и выполнять поставленную задачу, которую сам выбрал.

Кто может быть фрилансером?

Фрилансером может стать абсолютно любой человек. Например: школьник, студент, офисный работник, дедушка на пенсии и тд. Здесь важными являются навык и мастерство. Даже ребенок 11-ти лет может заниматься фрилансом, если обладает определенными умениями (например, знает, как правильно структурировать информацию для написания статьи).

Плюсы и минусы фриланса

Минусы:

  • Непостоянный доход.
  • Большая конкуренция.

Плюсы:

  • Можно работать в любом месте.
  • Свободный график.
  • Отсутствие начальника.
  • Можно работать с любой точки мира.

Как стать фрилансером?

Для того чтобы стать фрилансером, нужно обладать рядом различных качеств:

  1. Ответственность. Никто на фрилансе ручаться за выполнение работы не будет кроме самого исполнителя, который должен понимать важность выполнения всего в сроки. Обязательно нужно контролировать время, тогда будет меньше рисков возникновения проблем.
  2. Перфекционизм. Тут все ясно, чем качественнее будет выполнена работа, тем лучше.
  3. Профессионализм. Необходимо понимать суть своей работы и полноценно в неё вкладываться. Иначе никто результатом доволен не будет, и репутация спадет.
  4. Обучаемость. На фрилансе нужно вечно развиваться и прогрессировать. Важно улучшать способности и навыки, обучаться новому ежедневно. А для этого необходимо быть обучаемым человеком. Таким людям легче всего быстро что-то осваивать и совершенствоваться.
  5. Общительность. Без умения и желания общаться во фрилансе — никуда. Здесь идет постоянная коммуникация с заказчиками. Исполнителю нужно уметь правильно преподносить то, что выполняется. Также обязательно выслушивать требования заказчика, при необходимости переделать и исправить работу.

Какие профессии есть на фрилансе?

Вообще, любая профессия может осуществляться на фрилансе. Но здесь будут приведены примеры самых распространенных и востребованных из них:

  1. Копирайтер. Этот человек занимается написанием текстов на заказ, создает информационную среду в Интернете. Примеры того, что пишет копирайтер: посты в соцсети, прототипы лендингов, тексты для интернет-магазинов, пресс-релизы и т.д.
  2. Программист. Человек, который занимается разработкой компьютерных программ (к примеру, разработкой сайтов, мобильных приложений).
  3. Веб-дизайнер Специалист, который заботится о красоте оформления сайта. Определяет, какие будут картинки и элементы рисования.
  4. Графический дизайнер. У данного специалиста, в отличие от веб-дизайнера, деятельность направлена соответственно на компанию. Подготавливает буклеты, логотипы и т.д.
  5. Интернет-маркетолог. Продвигает товары и услуги в Интернете. Анализирует рынок своей компании и конкурентов, рассчитывает, как правильно распределять рекламные бюджеты, а также раскручивает работу контентом.
  6. Системный администратор. Специалист по данной сфере контролирует правильность протекания программного и аппаратного обеспечения.
  7. Тестировщик. Специалист занимается тестированием программ и приложений в ходе их создания.
  8. Модератор. На сайтах, вебинарах и форумах следит, чтобы люди не нарушали правила, установленные администрацией.

Заключение

Во фрилансе, как и везде, есть «подводные камни». На начальном этапе сложно. Нужно уделить много времени и сил, чтобы стать «заметным» в таком огромном пространстве, как фриланс.
Но все же, если приобрести определенные знания и усовершенствовать навыки, то здесь можно хорошо зарабатывать.

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