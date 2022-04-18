Праздник светлой Пасхи объединяет за одним столом родных и близких, а уже за несколько дней в домах кипит работа: уборка дома, украшение квартир и, конечно, готовка! В этом году празднование выпадает на 24 апреля, а в «Галамарте» уже сейчас можно приобрести разнообразный пасхальный декор по приятным ценам.

Главный атрибут праздника — конечно, пасхальные яйца. Украшают их самыми разнообразными способами: природными и пищевыми красителями, лаками и мелками, клеят специальные наклейки… Это как раз то занятие, к которому можно привлечь всю семью: малыши с удовольствием принимают в нем участие, к тому же тут можно отпустить фантазию на волю и придумать свой авторский декор. Вам в помощь — декоративная термоусадочная пленка с забавными рисунками в разном оформлении. Просто, быстро и красиво! А специально для самых маленьких советуем взять пасхальный набор для раскрашивания с фломастерами.

На праздничный стол берем блюдо для яиц и кулича и красивую форму для творожной Пасхи. Кстати, если вы решили ее приготовить впервые, но не знаете, как это сделать правильно, главное — обратите внимание на основу: творог, сметану и яйца. Творог должен быть не менее 9%, сметана — густой и не менее 25%, а яйца — свежими (кстати, многие хозяйки для нежности Пасхи используют только желтки). Остальное наполнение — уже на ваше усмотрение: изюм, сухофрукты, орехи… Не забудьте щедрую порцию молотых специй (корица, ваниль, кардамон) — и вкуснейший десерт для всей семьи готов!

«Галамарт» поможет подготовиться к Пасхе. Фото: «Галамарт»

Для выпекания куличей пригодится специальная форма из углеродистой стали, и не забываем про пасхальный декор: на столе и в интерьере можно разместить очаровательные фигурки в виде зайцев, а за приятный аромат в доме будет «отвечать» ароматическая свеча LADECOR. Выбирайте: персик или ваниль, яблоко с корицей или лесные ягоды — тонкий аромат сразу придаст дополнительную нотку очарования вашему дому.

«Галамарт» поможет подготовиться к Пасхе. Фото: «Галамарт» «Галамарт» поможет подготовиться к Пасхе. Фото: «Галамарт»

В «Галамарте» вы найдете и другие пасхальные товары: праздничные венки, подвески, миниатюрные фигурки (например, в виде курочки в гнезде) и другой декор; все по традиционно доступным ценам. Народный магазин поздравляет вас со светлым праздником Пасхи, и пусть этот день принесет в вашу семью счастье, мир и добро!

«Галамарт» поможет подготовиться к Пасхе. Фото: «Галамарт» «Галамарт» поможет подготовиться к Пасхе. Фото: «Галамарт»

ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Свердловская обл, г Екатеринбург.

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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