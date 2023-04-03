Где купить надежный и проверенный хостинг для бесперебойной работы вашего сайта

Почему стоит выбрать платный хостинг?
Арендуя серверные мощности у надежной компании, клиент получает сразу множество преимуществ, включая:
- стабильную работоспособность ресурса, за которую отвечает хостер. Этот параметр обеспечивается наличием у поставщика услуги собственных серверов достаточной мощности;
- возможность самостоятельно выступать администратором собственного сайта с помощью удобной и функциональной панели управления;
- доступ к дополнительным услугам, предоставляемым хостером (как правило, по приемлемой для «своих» клиентов цене).
Платный хостинг гарантирует, что сайт будет отлично индексироваться поисковыми системами, а это — залог посещаемости и постоянного потока клиентов, если речь идет о ресурсе по продаже товаров или услуг.
Услуги хостинга от провайдера HostiMan
HostiMan* — провайдер, оказывающий услуги на российском рынке более 10 лет. Основные преимущества провайдера:
- собственные high-end (высокотехнологичные) сервера, дата-центры высокого класса надежности, расположенные в Европе и российской столице, обеспечивают надежную и стабильную работу любых сайтов;
- возможность заказать быстрый и бесплатный перенос любого по объему ресурса клиента;
- работа с юридическими и физическими лицами. Документальное подтверждение сделок (при необходимости);
- возможность заказа нужных именно вам услуг с безлимитным трафиком;
- встроенная защита от DDOS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа) на всех платных тарифах;
- возможность воспользоваться бесплатным тестовым периодом 30 дней для хостинга, для VDS/VPS — 14 дней (виртуальный выделенный сервер, который хостинг-провайдер предоставляет в аренду пользователям);
- SSD (устройства для хранения информации, основанное на микросхемах памяти) диски со скоростью чтения до 3500 Мб/сек;
- техническая поддержка клиентов работает в режиме 24/7.
Тарифы на хостинг отличаются по цене и «наполнению». На сайте https://hostiman.ru вы можете ознакомиться с ними более подробно и выбрать наиболее подходящий для решения конкретных задач.
HostiMan* — хостимэн.
4CQwVszH9pSZqXbC3Ut