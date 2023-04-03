3 апреля
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Потребитель

Где купить надежный и проверенный хостинг для бесперебойной работы вашего сайта

Представить надежную работу сайта без хорошего хостинга практически невозможно. Такие удаленные сервера могут быть бесплатными, что подходит для личных страниц и «простых» ресурсов. Если же важна стабильная работа крупного портала или, например, интернет-магазина, стоит купить хостинг. В этом случае компания-хостер за определенную плату предоставляет целый спектр важных для владельцев сайтов услуг. Подробнее — ниже.

Аппаратура.
Аппаратура.
Фото: freepik, автор DCStudio.

Почему стоит выбрать платный хостинг?

Арендуя серверные мощности у надежной компании, клиент получает сразу множество преимуществ, включая:

  • стабильную работоспособность ресурса, за которую отвечает хостер. Этот параметр обеспечивается наличием у поставщика услуги собственных серверов достаточной мощности;
  • возможность самостоятельно выступать администратором собственного сайта с помощью удобной и функциональной панели управления;
  • доступ к дополнительным услугам, предоставляемым хостером (как правило, по приемлемой для «своих» клиентов цене).

Платный хостинг гарантирует, что сайт будет отлично индексироваться поисковыми системами, а это — залог посещаемости и постоянного потока клиентов, если речь идет о ресурсе по продаже товаров или услуг.

Услуги хостинга от провайдера HostiMan

HostiMan* — провайдер, оказывающий услуги на российском рынке более 10 лет. Основные преимущества провайдера:

  • собственные high-end (высокотехнологичные) сервера, дата-центры высокого класса надежности, расположенные в Европе и российской столице, обеспечивают надежную и стабильную работу любых сайтов;
  • возможность заказать быстрый и бесплатный перенос любого по объему ресурса клиента;
  • работа с юридическими и физическими лицами. Документальное подтверждение сделок (при необходимости);
  • возможность заказа нужных именно вам услуг с безлимитным трафиком;
  • встроенная защита от DDOS-атак (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа) на всех платных тарифах;
  • возможность воспользоваться бесплатным тестовым периодом 30 дней для хостинга, для VDS/VPS — 14 дней (виртуальный выделенный сервер, который хостинг-провайдер предоставляет в аренду пользователям);
  • SSD (устройства для хранения информации, основанное на микросхемах памяти) диски со скоростью чтения до 3500 Мб/сек;
  • техническая поддержка клиентов работает в режиме 24/7.

Тарифы на хостинг отличаются по цене и «наполнению». На сайте https://hostiman.ru вы можете ознакомиться с ними более подробно и выбрать наиболее подходящий для решения конкретных задач.

HostiMan* хостимэн.

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