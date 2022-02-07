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Где слушать музыку русских исполнителей

Современная жизнь немыслима без музыкального сопровождения. Люди слышат музыку не только на концертах, но и в транспорте, магазинах, на улице. И, конечно же, в своих наушниках. Многие российские меломаны предпочитают слушать русские песни. Творчество музыкантов-соотечественников наиболее близко российскому слушателю. Прежде всего, это понятные тексты на родном языке, запоминающиеся слова. Понравившейся песне легко подпевать, когда понятны все слова, а содержание находит отклик в душе. Где находить композиции отечественных исполнителей?

Русские песни.
Русские песни.
Фото предоставлено рекламодателем.

Аудио- и видеохостинги

Русские песни представлены на всех крупных стриминговых площадках и социальных сетях. Эти ресурсы предоставляют возможность слушать музыку бесплатно. Пользователь может составлять собственные плейлисты, добавлять любимых музыкантов в отдельный список, сразу узнавать о новинках, появляющихся на каналах исполнителей. Каждая платформа представлена браузерной версией и мобильным приложением.

Вроде все удобно, но прослушивание регулярно прерывается на рекламу. Для того, чтобы воспользоваться полным функционалом и наслаждаться любимой музыкой без помех, надо приобрести платную подписку. Поэтому такие ресурсы можно называть бесплатными лишь условно.

Сайты с бесплатными треками российских исполнителей

Намного удобнее слушать русские песни на музыкальных сайтах с контентом российских певцов. Здесь собраны и новые треки, и старые, но полюбившиеся многим. Такие сайты предоставляют возможность слушать музыку бесплатно, не прерываясь на рекламу. И не только слушать, но и скачать музыку. Учитывая высокие скорости и широкое распространение мобильного интернета, прослушивание онлайн очень удобно для меломана. Но все же встречаются ситуации, когда доступ в сеть недоступен. В такие моменты единственный способ послушать музыку — это скачать песню бесплатно.

Возрастное ограничение: 18+

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