Где слушать музыку русских исполнителей

Аудио- и видеохостинги
Русские песни представлены на всех крупных стриминговых площадках и социальных сетях. Эти ресурсы предоставляют возможность слушать музыку бесплатно. Пользователь может составлять собственные плейлисты, добавлять любимых музыкантов в отдельный список, сразу узнавать о новинках, появляющихся на каналах исполнителей. Каждая платформа представлена браузерной версией и мобильным приложением.
Вроде все удобно, но прослушивание регулярно прерывается на рекламу. Для того, чтобы воспользоваться полным функционалом и наслаждаться любимой музыкой без помех, надо приобрести платную подписку. Поэтому такие ресурсы можно называть бесплатными лишь условно.
Сайты с бесплатными треками российских исполнителей
Намного удобнее слушать русские песни на музыкальных сайтах с контентом российских певцов. Здесь собраны и новые треки, и старые, но полюбившиеся многим. Такие сайты предоставляют возможность слушать музыку бесплатно, не прерываясь на рекламу. И не только слушать, но и скачать музыку. Учитывая высокие скорости и широкое распространение мобильного интернета, прослушивание онлайн очень удобно для меломана. Но все же встречаются ситуации, когда доступ в сеть недоступен. В такие моменты единственный способ послушать музыку — это скачать песню бесплатно.
Возрастное ограничение: 18+