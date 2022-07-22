Где в июле стало выгоднее покупать снегоходы и квадроциклы

Салоны ВНЕ ДОРОГ предлагают «РАССРОЧКУ 0%" до 18 месяцев на квадроциклы и снегоходы.

В сеть мотосалонов ВНЕ ДОРОГ вернулись выгодные условия для покупки техники. Ждем вас по адресам:

г. Барнаул: ул. Власихинская, 148к

г. Бийск: Шубенский пер., 77/1

Рады сообщить вам, что в связи с введением ЦБ ограничений по предельной стоимости кредита (ПСК) и, соответственно, корректировкой банковских ставок по кредитам, мы предлагаем выгодные условия программ льготного кредитования «CFMOTO — Финансовый сервис». С 8 июля 2022 года по программе «Легкий кредит CFMOTO» размер минимального первоначального взноса снижен до 10%, максимальный срок увеличен до 36 месяцев, льготные ставки стали более интересны и доступны для наших клиентов.

Фото предоставлено сетью мотосалонов «ВНЕ ДОРОГ»

Условия программ «Рассрочка 0%" и «Легкий кредит от 6,9%":

Переплата по рассрочке 0% - 0 руб*.

Срок рассрочки 0% — до 12 месяцев

Ставка по кредиту — от 6,9% годовых**

Срок кредитования — до 36 месяцев

** Льготные ставки по реализуемым с 08.07.2022 года Программам «CFMOTO — Финансовый Сервис»:

Читать далее Первоначальный взнос Срок кредита 12 мес. 24 мес. 36 мес. от 50% Рассрочка 0% 9,9% 12,9% от 30 до 50% 6,9% 12,9% 14,9% от 10 до 30% 9,9% 14,9% 16,9%

С помощью кредитного калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать выплаты по кредиту на удобных вам условиях онлайн и сразу отправить заявку на рассмотрение.

Программа распространяется на весь модельный ряд квадроциклов и мотоциклов CFMOTO и действует на всей территории России.

Программа разработана совместно с крупнейшими коммерческими банками партнерами- АО «Кредит Европа Банк (Россия)», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Почта Банк» в рамках проекта «CFMOTO Финансовый сервис» и реализуется при поддержке компании «Экстрим Ассистанс».

Фото предоставлено сетью мотосалонов «ВНЕ ДОРОГ»

Программы льготного кредитования физических лиц «РМ Кредит и рассрочка» и для юридических лиц и ИП «РМ Бизнес» возвращаются!

1. Маркетинговые ставки обновленной кредитной программы «РМ Кредит и Рассрочка»:

— для снегоходов модельной линейки «Буран», квадроциклов модельной линейки РМ500−2 и РМ650−2, грузовой платформы 6*4:

Читать далее «РМ финансовый сервис» Программа Ставка програмы Первоночальный взнос Срок Рассрочка 0% 0% 50 9 Льготный кредит 9,9% 9,90% 25 9 Льготный кредит 5,9% 5,90% 50 12 Льготный кредит 13,9% 13,9% 25 12 Льготный кредит 13,9% 13,90% 50 18 Льготный кредит 18,9% 18,90% 25 18

— для снегоходов Патруль 800 SWT и Frontier 1000, квадроцикла РМ800:

Читать далее «РМ финансовый сервис» Программа Ставка програмы Первоночальный взнос Срок Рассрочка 0% 0% 50 9 Льготный кредит 9,9% 9,90% 25 9 Льготный кредит 5,9% 5,90% 50 12 Льготный кредит 13,9% 13,90% 25 12 Льготный кредит 13,9% 13,90% 50 18

2. Актуализация условий программы «РМ Бизнес»

Партнером программы «РМ Бизнес» выступает ООО «МОТОАРЕНДА», входящая в группу компаний «Экстрим Ассистанс», а организационные условия программы проработаны с учетом специфики техники и учитывают все особенности ее использования и учета юридическими лицами.

Организационные условия программы «РМ Бизнес» позволяют максимально гибко подойти к потребностям практически любого корпоративного клиента, а субсидирование программы заводом-изготовителем позволяет создать максимально комфортные финансовые условия сделки для корпоративного клиента.

* Маркетинговая ставка «от 0% переплаты» достигается за счет предоставления соответствующей скидки от рекомендованной розничной цены товара, покрывающей разницу в переплате по указанной в кредитном договоре с банком процентной ставке до уровня переплаты по маркетинговой ставке. Указанная маркетинговая ставка не является процентной ставкой по кредиту. Данное предложение не является публичной офертой, окончательный расчет по предлагаемым программам Вы можете получить, обратившись в ближайший салон ВНЕ ДОРОГ.