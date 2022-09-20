Где взять качественную защиту от вирусов

Как все эти вирусы могут повлиять на работу компьютера:
- Могут заблокировать работу устройства.
- Способны незаметно проникнуть в систему и начать шпионить.
- Нарушают работу отдельных программ, приложений.
- Перехватывают управление устройством.
- Воруют личные данные, в том числе для дискредитации пользователя и прочее.
От каких типов вирусов оно защищает
Если вам интересно, от каких именно типов вирусных программ защищает такое ПО, то это следующие:
- Вирус-шпионы.
- Маскировщики.
- «Черви».
- Троянские вирусные программы (одни из наиболее классических вирусов).
- Вирусы «Зомби».
- Вредоносное программное обеспечение (часто встречается на сайтах с большим количеством тизерной рекламы и не только).
- Блокировщики.
Как искать подходящие антивирусные программы
Лучше всего искать наиболее подходящее, давно проверенное антивирусное ПО на платформах следующих типов:
- Тематические сайты, посвященные тематике компьютеров, софта.
- Официальный сайт компании, разрабатывающей те или иные антивирусные программы.
- Блоги соответствующей тематики: компьютеры, программы, лайфхаки в интернете и т.д.
Специалисты советуют покупать лицензионную версию, а не скачивать бесплатную. Потому что таким образом вы не будете иметь проблем с подглючиванием программы, с ее неправильной работой, плюс отсутствием постоянных обновлений.
Как устанавливать
Для установки антивируса на свое устройство (будь то компьютерное или мобильное) нужно сперва найти подходящую программу в списке предложенных на нужном сайте, а затем сделать следующее:
- Выбрать нужную версию.
- Купить себе копию антивируса и скачать.
- Найти на компьютере файл, который был скачан и установить.
- Совершить первый запуск и проанализировать систему на наличие вирусов.