20 сентября
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Потребитель

Где взять качественную защиту от вирусов

Зачем нужно антивирусное ПО

Антивирусное программное обеспечение необходимо для того, чтобы ваш ПК, ноутбук, планшет или мобильный гаджет могли нормально функционировать, будучи защищенными от огромного количества вирусных программ. Последних очень много на просторах интернета, и каждый день появляется все больше.

Антивирусное ПО.
Антивирусное ПО.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Как все эти вирусы могут повлиять на работу компьютера:

  • Могут заблокировать работу устройства.
  • Способны незаметно проникнуть в систему и начать шпионить.
  • Нарушают работу отдельных программ, приложений.
  • Перехватывают управление устройством.
  • Воруют личные данные, в том числе для дискредитации пользователя и прочее.

От каких типов вирусов оно защищает

Если вам интересно, от каких именно типов вирусных программ защищает такое ПО, то это следующие:

  • Вирус-шпионы.
  • Маскировщики.
  • «Черви».
  • Троянские вирусные программы (одни из наиболее классических вирусов).
  • Вирусы «Зомби».
  • Вредоносное программное обеспечение (часто встречается на сайтах с большим количеством тизерной рекламы и не только).
  • Блокировщики.

Как искать подходящие антивирусные программы

Лучше всего искать наиболее подходящее, давно проверенное антивирусное ПО на платформах следующих типов:

  • Тематические сайты, посвященные тематике компьютеров, софта.
  • Официальный сайт компании, разрабатывающей те или иные антивирусные программы.
  • Блоги соответствующей тематики: компьютеры, программы, лайфхаки в интернете и т.д.

Специалисты советуют покупать лицензионную версию, а не скачивать бесплатную. Потому что таким образом вы не будете иметь проблем с подглючиванием программы, с ее неправильной работой, плюс отсутствием постоянных обновлений.

Как устанавливать

Для установки антивируса на свое устройство (будь то компьютерное или мобильное) нужно сперва найти подходящую программу в списке предложенных на нужном сайте, а затем сделать следующее:

  1. Выбрать нужную версию.
  2. Купить себе копию антивируса и скачать.
  3. Найти на компьютере файл, который был скачан и установить.
  4. Совершить первый запуск и проанализировать систему на наличие вирусов.
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