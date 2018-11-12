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Гидрометцентр: «На Алтае установились аномальные холода»

В центральной части России с приходом из Сиб и Уралаири арктического циклона выросло давление и усилился мороз. А в Западной Сибири тем временем установилась аномально холодная для этого времени года погода, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Купание в горной реке в 40-градусные морозы. Январь 2018 года.
Купание в горной реке в 40-градусные морозы. Январь 2018 года.
https://www.instagram.com/verunchenok_live

По данным синоптика, похолодание продолжится на юге и на западе Сибири. На юге Сибири местами уже намело 40 сантиметров снега.

Аномально холодная погода установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет ниже климатической нормы на 7−15 градусов. Днем около -20. В Республике Алтай сильные снегопады. Днем -10…-15 градусов.

Алтайские синоптики утверждают, что после очень холодной ночи (столбики термометров показывали ниже -25 градусов), в крае установится температура -8 … -13 градусов, местами до -18.

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