Гидрометцентр: «На Алтае установились аномальные холода»

В центральной части России с приходом из Сиб и Уралаири арктического циклона выросло давление и усилился мороз. А в Западной Сибири тем временем установилась аномально холодная для этого времени года погода, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.