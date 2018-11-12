Гидрометцентр: «На Алтае установились аномальные холода»

По данным синоптика, похолодание продолжится на юге и на западе Сибири. На юге Сибири местами уже намело 40 сантиметров снега.
Аномально холодная погода установится в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет ниже климатической нормы на 7−15 градусов. Днем около -20. В Республике Алтай сильные снегопады. Днем -10…-15 градусов.
Алтайские синоптики утверждают, что после очень холодной ночи (столбики термометров показывали ниже -25 градусов), в крае установится температура -8 … -13 градусов, местами до -18.