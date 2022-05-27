27 мая
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Потребитель

ГК «А101» и РСХБ снизили минимальную ставку по льготным ипотечным программам до 0,1%

ГК «А101» и Россельхозбанк объявляют о снижении ставок по льготным ипотечным программам для покупателей квартир в проектах застройщика. Минимальная ставка по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке снижена до 0,1%.

Ипотека с господдержкой. Семейная ипотека.
Ипотека с господдержкой. Семейная ипотека.
АО «Россельхозбанк»

Только на прошлой неделе Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск посетил менеджер региональных продаж ГК «А101» Алексей Сергеев, который провел встречи с клиентами Россельхозбанка, желающими приобрести недвижимость в Москве по уникальной ставке и риелторами. В этих консультациях от застройщика приняли участие порядка 500 человек. Собравшихся интересовало местоположение комплексов, транспортная и социальная инфраструктура, наличие мест отдыха и парковых зон. Итогом этих презентаций стали и первые заявки в Россельхозбанк.

Условия программ действуют в жилых комплексах ГК «А101» в Новомосковском округе Москвы — «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Прокшино» и «Белые ночи».

В рамках программ можно получить кредит в размере до 12 млн рублей на срок до 30 лет при внесении не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Ставка действует на весь срок кредитования. Условия актуальны при личном страховании жизни и здоровья. По указанным программам для погашения суммы основного долга можно использовать материнский капитал.

«Россельхозбанк оперативно реагирует на сигналы рынка и очень плотно работает со своими партнерами над разработкой доступных ипотечных программ. Ранее банк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку, где действует льготная ставка 3% на приобретение жилья в сельской местности. Данные программы подойдут клиентам, планирующим ИЖС или покупку готового загородного дома. Для клиентов, желающих приобрести квартиру в столице подойдет предложение ГК „А101“, здесь доступны действительно супервыгодные условия ипотечного рынка», — отметила руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

«Новые условия — часть системной работы. Менее чем за три месяца ставки по ипотеке, в том числе с государственной поддержкой, уже снизились до уровня 2021 года благодаря комбинированным программам, сочетающим льготные условия, обеспеченные государством, и субсидии от девелоперов», — обозначила Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

АО «Россельхозбанк»

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