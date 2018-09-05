Глава Алтайского края оценил готовность Барнаульской ТЭЦ-3 СГК к отопительному сезону

3 сентября Барнаульскую ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании посетил глава Алтайского края Виктор Томенко. О готовности к зиме самой современной ТЭЦ региона ему доложил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК.

Виктор Томенко побывал в котельном и турбинном цехах станции, осмотрел угольный склад, где сегодня размещено более 300 тысяч тонн топлива при нормативе в 130 тыс. тонн. Кроме того, глава региона осмотрел площадки, которые можно использовать для дальнейшего расширения станции.

Как сообщил Игорь Лузанов, к началу отопительного сезона все плановые ремонты на ТЭЦ-3, которые направлены на подготовку к осенне-зимнему периоду, будут завершены.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК:

Подготовка ТЭЦ к предстоящему сезону идет в соответствии с намеченными планами и графиками. Ремонтная программа на 2018 год запланирована в размере 384 млн рублей. За 8 месяцев ее освоение составляет 60%. Выполнены текущие ремонты трех котлоагрегатов. К 16 сентября мы планируем закончить капитальный ремонт и реконструкцию турбогенератора N3, а до 10 сентября завершить ремонт котельного агрегата N1.

Руководитель предприятия также отметил, что станция полностью укомплектована персоналом, создан запас материалов на случай необходимости ликвидации нештатной ситуации.

Виктор Томенко,

врио главы региона:

СГК зарекомендовала себя надежным партнёром, стабильной энергоснабжающей организацией. Что касается генерации, распределительной системы. Сегодня руководство предприятия продемонстрировало, как идет подготовка к зиме. Ремонтные и наладочные работы выполняют по графику. Что касается второй большой части работы, связанной с обеспечением нормативного запаса топлива, то здесь работы ведутся с кратным опережением графиков. Это позволяет уже сейчас быть готовыми к наступлению холодного времени года. Коллектив ТЭЦ-3 традиционно очень серьезно подготовлен с профессиональной точки зрения. Все три значимых аспекта учтены и соблюдены: техническая готовность, обеспеченность топливом и готовность персонала.

Напомним, Барнаульская ТЭЦ-3 СГК обеспечивает теплом и горячей водой более половины жилого сектора и социальных объектов краевого центра, поставляет промышленный пар на ряд предприятий города, ежегодно обеспечивает треть выработки электроэнергии в масштабах региона.