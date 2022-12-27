Главный секрет «Живых душ»: В ресторане-поэме рассказали, каким был первый год после открытия

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Строчки из стихотворения, написанного почти два века назад Федором Тютчевым, удивительно подходят к ресторану-поэме «Живые души» , который открылся в Барнауле 28 августа прошлого года. В каких условиях ему пришлось завоевывать место под солнцем, вы знаете — пандемийные ограничения, санкционный шторм, перепады потребительских настроений… Управляющий рестораном, шеф-сомелье Иван Коломиец и бренд-менеджер Марина Вяткина вспомнили наиболее яркие события минувшего периода. И вот какое «меню» у них получилось.

Кухня и музыка

Ресторан развивается в парадигме мультикультурной кухни. Ставил ее хорошо известный в России Мохаммед Эса, шеф-повар из Египта, выросший как профессионал в Европе на классике французской и немецкой высокой кухни, и к тому же десять лет проработавший в элитных ресторанах Москвы, Петербурга, Казани и других городов России. Вслед за ним пришел француз Франсуа Фурнье, чей престижный ресторан «Пардон, май френч» в Новосибирске известен далеко за пределами Западной Сибири. Его прерогативой стало сезонное обновление меню «ЖД».

Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души».

— Франсуа филигранно справился с задачей, что позволило нам проводить гастрономические сезоны и ужины, фестивали устриц и завтраков. Месье Фурнье обновил летнее и осеннее меню, щедро делился своими знаниями. Он внес вклад и в создание атмосферы «Живых душ» — посоветовал приглашать на вечерние концерты некоторых талантливых музыкантов. Одна из них — джазовая певица из Новосибирска Варвара Убель — пела у нас летом. Недавно Варя стала победителем федерального проекта на «России-1» «Ну-ка, все вместе», — рассказывает Марина Вяткина.

Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души».

Пожалуй, самым звездным исполнителем стал уроженец Барнаула, выпускник Алтайского музыкального колледжа, композитор и певец мирового уровня Вадим Капустин. Летом в «Живых душах» Вадим выдал потрясающий концерт.

В конце 2022-го вновь порадовала своим мастерством джазовая певица из Москвы Ирина Олифер, принимавшая участие в открытии «Живых душ». Вместе с ней виртуозно играли местные музыканты. Оба вечера зал ресторана был полным.

Поэзия и энопарфюмерия

Весной в «Живых душах» решили проводить вдобавок и поэтические вечера. Первый, апрельский, посвятили творчеству Беллы Ахмадулиной, которой ныне исполнилось бы 85 лет. Ее стихи читали обычные гости ресторана, не являющиеся профессиональными артистами и чтецами. В помощь им привлекались педагоги по речи и режиссеры. Второй поэтический вечер также получился юбилейным — он совпал с 90-летием со дня рождения Роберта Рождественского.

— Пазлы настолько совпали, что за две недели до вечера, в «Живые души» пожаловали Екатерина Рождественская и Лариса Долина, прилетавшие на традиционные «Рождественские чтения». Екатерина Робертовна, увидев афишу будущего вечера, благословила нас, и все получилось как нельзя лучше.

Отдельной строкой в череде праздничных событий 2022-го значится энопарфюмерный ужин, в основе которого лежало сочетание эмоций от вина и итальянской косметической линейки «Пьемаджо».

— Мы пытались показать гостям, насколько это сложные истории — вино и парфюмерия, и каким удивительным образом они могут пересекаться и сочетаться, — поясняет Иван Коломиец. — Помимо этого попробовали формат салонов, когда гости за достаточно демократическую цену получали возможность попробовать много интересных качественных образцов вин. Провели салон французских вин с сомелье из Омска Всеволодом Топонаровым, салон итальянских вин вместе с Андреем Петровым из компании «Пьемаджо» и салон шампанских вин от компании «A La Volee».

Так летний сезон, традиционно считающийся для ресторанов «мертвым», в «ЖД» стал «живым».

Вино , шампанское , виски

Потрясения на алкогольном рынке, начавшиеся весной, никак не отразились на качестве винной карты ресторана-поэмы.

— Мы вовремя сориентировались, чем адекватно заменить ушедшие из России некоторые всемирные бренды, — комментирует Иван Олегович. — Мир вина и крепкого алкоголя бесконечен в своем разнообразии. Но поскольку очень многое в нем завязано на жестком, агрессивном маркетинге, нашей задачей стало объяснить гостям, что нет ничего незаменимого. Не секрет ведь, что на маленьких производствах делают ставку прежде всего на качество продукции.

Мы не поднимали цены на вино и ближе к новому году вернули различные акции и скидки. С гордостью могу отметить, что винная карта «Живых душ» остается одной из самых больших в ресторанном мире России. Мы внимательнее стали смотреть на прайс-листы старых поставщиков, открыли для себя новых партнеров. Это позволило сделать отдельную карту шампанского — тоже одной из самых больших в стране. Появились даже посетители, которые прилетают в Барнаул из европейской части страны, чтобы вдоволь попить Шампани. Наших гостей издалека приятно удивляют ценники на вина и шампанское, а также сервировка ресторана. Гостей из Австрии потрясли цены на винодельческую линейку Франца Тюрка, с которым они лично знакомы. «Как вы это делаете?! У вас вина стоят столько же, сколько и в Австрии». Пришлось объяснять, что легенда винного мира Франц Тюрк — наш друг.

Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Атмосферные Дни рождения в в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души».

Дорогие и званые гости

В «Живых душах» становится привычным появление людей, известных на всю Россию и не только. В декабре ресторан посетили артисты театра им. Евгения Вахтангова. Вахтанговцы прилетали в Барнаул на гастроли со спектаклем «Война и мир». Вместе с замечательными актрисами Людмилой Максаковой, Юлией Рутберг, Ольгой Тумайкиной, директором театра Кириллом Кроком на званом ужине за одним столом сидели губернатор края и его супруга.

— Гости из Москвы пришли в восхищение от атмосферы «Живых душ», назвав ее «очень театральной». Москвичи аплодировали нашей кухне, сделали много фото на память, — вспоминает Марина Вяткина.

Неповторимая атмосфера в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Неповторимая атмосфера в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Неповторимая атмосфера в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Неповторимая атмосфера в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души». Неповторимая атмосфера в ресторане-поэме «Живые души». Фото ресторана-поэмы «Живые души».

Именно в «Живые души» вот уже второй год приглашает своих топовых клиентов «Сбер Первый». В декабре 2021-го для них был организован гастрономический ужин на тему «Сибирский парадный стол». Для его проведения прибыл историк сибирской кухни, председатель Красноярского винного клуба Игорь Шеин. А в этом году гости варили сыры вместе с мастерами из Логовской сыроварни, вместе с шефом-сомелье к каждому сыру подбиралось свое вино.

P.S.

— Главный вывод, который я сделала за это время, — ничего не надо бояться и не нужно на чем-то зацикливаться, — говорит Марина Вяткина. — Но надо ко всему, особенно новому, относиться живо, с душой. Мы не устаем повторять гостям: приходите сюда общаться, сейчас время такое, что живое общение чрезвычайно важно. Однажды в ресторан заглянул московский гость, живущий в гостинице «Алтай». Когда пришло время уходить, зарядил дождь. Зонтика у него не было. И тогда ему предложила свой зонтик наш администратор Инна. Человек, далеко не простой по своему статусу, был настолько приятно удивлен, что остался еще на пару часов, рассказал нам немало интересного.

— Время для только что открывшегося ресторана было максимально сложным, — рассуждает Иван Коломиец. Лично для меня самым необычным стал день открытия, когда многое для всех нас было в новинку. Чем я только ни занимался в первые месяцы! Работа поглотила с головой. Постоянно ловлю себя на том, что надо еще очень многому учиться. Был момент, когда наш руководитель посмотрел на меня и сказал: «Шел бы ты, Ваня, в отпуск». Но мы выстояли, перетерпели. Теперь уже ничего не страшно.

Сейчас в ресторане новогодняя атмосфера. Стильная елочка. Окна, разрисованные сюжетами из произведений Гоголя — рядом с вашими столиками соседствуют персонажи «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Вия», «Носа», «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». А над бокалами и блюдами, над островками живых душ плывет в незримом эфире довольная усмешка великого душеведа, гурмана и любителя застольных бесед Николая Васильевича Гоголя… Блажен, кто посетил.