9 июня
﻿
Потребитель

Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

Любопытные факты из географии можно изучать по учебникам, а можно по итогам развития сети федерального оператора. В 2021 году технические специалисты билайн работали над ростом покрытия и емкостью сети в 2700 населенных пунктах. Стройка проходила в 11-ти часовых поясах, на территории, равной по протяженности четверти экватора. Представители оператора поделились аналитикой, отражающей уникальность, разнообразие и при этом схожесть географических названий страны.

Начнем с названий, общих для многих городов страны. В прошлом году компания построила базовые станции на нескольких сотнях улиц Ленина, расположенных в 55 регионах России.

Источник: билайн

Большинство из этих популярных названий встречаются и в Алтайском крае.

Стройка проходила в городах-миллиониках, а также в деревнях. В 2021 году из общего числа населенных пунктов, в которых проводились работы по строительству и модернизации оборудования, 70% - областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Вот тут и скрывается все многообразие названий.

Источник: билайн

Из любопытных названий сел и деревень Алтайского края, в которых была улучшена связь, можно выделить поселок Серп и Молот, а также село Безрукавка.

Среди областных населенных пунктов есть такие, в которых живет несколько десятков человек. Для того, чтобы абоненты могли общаться с близкими в различных ситуациях и пользоваться современными сервисами, билайн строит сеть и в небольших населенных пунктах. Вот одни из самых маленьких сел и деревень, где были построены новые базовые станции.

Источник: билайн

Среди малых населенных пунктов оказались и отдаленные места, в которых строительство инфраструктуры — достаточно трудоемкий процесс. К примеру, село Коболдо Амурской области находится в 640 км от областного центра.

В крупных городах компания увеличивала емкость сети в местах, где клиенты чаще всего пользуются услугами связи. Новые базовые станции появились в сотнях жилых комплексов и микрорайонов по всей России, в торговых центрах, ВУЗах, стадионах, спортивных комплексах, санаториях, парках, бизнес-центрах и других социальных объектах.

Для того, чтобы реализовать столь масштабный проект на такой большой территории, технические специалисты билайн работали в высоком темпе. Если разделить весь объем выполненных работ на количество дней в году, то получится, что в прошлом году каждый день, включая выходные и праздники, в сети билайн появлялось более 55 новых базовых станций.

Темпы стройки нарастали в течение нескольких лет, и в результате с 2018 года сеть 4G билайн увеличилась в 3 раза. При этом, несмотря на ежегодный рост трафика, росли также и скорости мобильного интернета. Например, только в конце прошлого года рост составил в среднем 30%.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость