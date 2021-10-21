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«Горная аптека» приглашает на «Капустки»

В эту субботу, 23 октября в 16:00 приглашаем вас на традиционный праздник сбора урожая «Капустки» в «Горной аптеке«! А один билет на мероприятие мы разыграем среди подписчиков.

«Капустки».
«Капустки».
«Горная аптека»

Напечём вкусных пирогов, засолим капусту по старинным рецептам под развлекательную программу, а также будем водить хороводы у костра!

«Капустки».
«Капустки».
«Горная аптека»
«Капустки».
«Капустки».
«Горная аптека»
«Капустки».
«Капустки».
«Горная аптека»

Для участии в розыгрыше билета нужно:

  1. Быть подписанным на @gornaia.apteka;
  2. Оставить ОДИН любой комментарий под этой публикацией;
  3. Поставить лайк на эту и 5 последних публикаций в профиле.

Итоги подведём в четверг, 21 октября с помощью сервиса @lizaonair

Стоимость билетов: 500/1000₽ (детский/взрослый).*

Количество мест ограничено!

Обязательная запись по телефонам:

  • +7 962−793−10−07 (WhatsApp)
  • +7 (3852) 53-62-67

Наш адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 42

* Информация действительна на момент публикации

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