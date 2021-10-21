«Горная аптека» приглашает на «Капустки»

Напечём вкусных пирогов, засолим капусту по старинным рецептам под развлекательную программу, а также будем водить хороводы у костра!
«Капустки».
«Горная аптека»
«Капустки».
«Горная аптека»
«Капустки».
«Горная аптека»
Для участии в розыгрыше билета нужно:
- Быть подписанным на @gornaia.apteka;
- Оставить ОДИН любой комментарий под этой публикацией;
- Поставить лайк на эту и 5 последних публикаций в профиле.
Итоги подведём в четверг, 21 октября с помощью сервиса @lizaonair
Стоимость билетов: 500/1000₽ (детский/взрослый).*
Количество мест ограничено!
Обязательная запись по телефонам:
- +7 962−793−10−07 (WhatsApp)
- +7 (3852) 53-62-67
Наш адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 42
* Информация действительна на момент публикации