Госдума приняла закон об отмене роуминга. Как это будет работать?

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вообще отменяющий роуминг в России. Он вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Напомним, в августе-сентябре 2018 года «большая четверка» мобильных операторов полностью отменила внутрисетевой роуминг под давлением антимонопольной службы.

Однако новый закон предполагает, что после его вступления в силу абонент, выезжая в другой регион и подключаясь к другому оператору, будет оплачивать мобильную связь по тому же тарифу, что и в домашней сети, пишет Meduza.

Правда, операторы в регионах выступали против отмены национального роуминга. Они указывали, что понесут значительные убытки, так как не имеют собственной сети по всей стране и вынуждены будут платить полноценные роуминговые тарифы операторам-партнерам. Но законодатели все же приняли закон.

В 2020 году планируется отменить плату за роуминг между Россией и Белоруссией.