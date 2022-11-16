16 ноября
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Потребитель

Гости «Пятерочки» могут получить более трех тысяч призов за покупки

Торговая сеть «Пятерочка» до 28 ноября разыграет более трех тысяч сертификатов на покупки в своих магазинах и другие ценные призы от партнеров. Расскажем, как попытать удачу и получить шанс выиграть еще и цифровую, и бытовую технику.

Гости «Пятерочки» могут получить более трех тысяч призов за покупки.
Гости «Пятерочки» могут получить более трех тысяч призов за покупки.
Фото: «Пятёрочка»

От сертификатов «Пятерочки» до робота-пылесоса

Чтобы принять участие в розыгрыше сертификата номиналом 3 тыс. рублей на покупки в «Пятерочке», потребуется чек с суммой товаров от 300 рублей.

Если в таком чеке есть товары под брендами BREF, MIPAO, Oreo, Kotex, Contex, Hoegarden 0.0 безалкогольное, Nestea, Deonica и Axe, то гости еще смогут поучаствовать в еженедельном розыгрыше от партнеров.

В этом случае призы — кофемашины, электрогрили, увлажнители воздуха, роботы-пылесосы, мойки окон, кухонные машины, беспроводные колонки, наушники и смарт-часы, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и бытовой техники.

Если сумма покупки превысит 600 рублей, появляется шанс выиграть сертификат «Пятерочки» на 10 тыс. рублей. От 800 рублей — на 25 тыс. рублей.

Чеки нужно обязательно зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru. В личном кабинете на сайте акции можно отследить статус розыгрыша, не боясь пропустить выигрыш.

Один из главных призов

Для желающих выиграть смартфон 14-го поколения есть задание поинтереснее.

Гостю нужно отправить другу ссылку на участие в акции, по которой он зарегистрирует и загрузит чек. Чем больше друзей будет в «копилке» участника, тем выше его шанс на победу. В итоге одна пара друзей получит по гаджету.

Еще один смартфон каждую неделю разыгрывают среди пользователей сервиса экспресс-доставки.

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Юнион-Медиа-Сервис». Общий срок проведения Акции: с «01» ноября 2022 года по «12 января 2023 года по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям. Информация о списке товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке розыгрыша и выдачи призов есть на сайте actions.5ka.ru.

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