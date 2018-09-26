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Успей попасть на хэнд-мейд-ярмарку в ТРЦ «Арена»

30 сентября (воскресенье) на 4-м этаже торгово-развлекательного центра «Арена» пройдет сезонная выставка-продажа сувениров и изделий ручной работы.

Hand-made.
Hand-made.
СС0

На торговой площадке ТРЦ «Арена» будут представлены авторские изделия, дизайнерские украшения, эксклюзивные предметы интерьера, а также сувениры и подарки.

Ярмарка соберет одних из лучших рукодельниц нашего города! Магические ловцы снов, теплый домашний текстиль и одежда для дома, косметические средства ручной работы, сувениры из дерева, игрушки для ваших детей и множество других уникальных товаров для дома.

Не пропусти возможность посетить уютную осеннюю ярмарку нашего города!

Афиша.
Афиша.
Иллюстрация: архив ТРЦ «Арена»
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