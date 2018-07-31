Хищения электроэнергии. Кто виноват?

На извечный вопрос героев русской литературы «Кто виноват?» энерговоры могут дать самый неожиданный ответ. Так, у жителя села Таскаево Тальменского района в срыве пломбы государственной поверки оказалась виновата … коза. Именно она, по его словам, повредила пломбу. Видимо, хотела помочь хозяину сэкономить при использовании энергоемкого оборудования — зернодробилки, растворомешалки, шлифовальной машины и даже сварочного аппарата. За шалости козы селянину пришлось заплатить 64 тысячи рублей — такая сумма отражена в акте о неучтенном потреблении электричества, составленном во время плановой проверки энергетиков.

А вот у жительницы поселка Калиновки Рубцовского района виноватой в применении магнита стала дверка прибора учета. Она все время открывалась, чем раздражала хозяйку. Крючок на дверцу показался слишком простым решением, а вот магнит — современным, даже модным. Он удачно зафиксировал дверцу и, за одним, остановил работу прибора учета. По акту, составленному специалистами Рубцовского района электрических сетей, предприимчивая дама заплатила 30 тысяч рублей.

Михаил Ковальчук,

заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго»:

— Независимо от того, был ли в действиях потребителей злой умысел или нет, из-за неисправности приборов учета расход электроэнергии не оплачивался в полном объеме. Сумма недоучтенной электроэнергии в случае выявления факта неучтённого потребления рассчитывается по Правилам предоставления коммунальных услуг — со времени последней технической проверки с учетом мощности всех имеющихся в помещении электроприборов, или на основании норматива потребления по электроснабжению, с применением к выявленному объёму повышающего коэффициента десять.

Незаконное потребление электроэнергии всегда выходит дороже. С помощью современного оборудования энергетики определят любые ухищрения с электропроводкой, с прибором учета. Штрафы в разы превышают суммы за потребленную электроэнергию по счетчику. К тому же махинации с проводкой вызывают короткие замыкания в сети, как следствие — порчу домашних электроприборов и даже пожары.

Уважаемые потребители, задумайтесь: стоит ли рисковать своим добрым именем, здоровьем и жизнью ради подобной «экономии» в своем кошельке? Берегите себя, своих близких и свой бюджет! Если вам стали известны случаи самовольного подключения к линии электропередачи, сообщите об этом по телефону горячей линии 8−800−1000−380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).