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Инвестиционные и памятные монеты от Россельхозбанка для жителей двух Алтаев

Ассортимент монет в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка постоянно расширяется. В настоящее время в филиале представлено свыше 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.

Наибольшим спросом у жителей Алтая традиционно пользуются золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Только в текущем году по данным на конец сентября филиалом продано таких 1343 золотых и 24 серебряных монет. Всего же с начало года в филиале реализовано 1412 инвестиционных монет и 449 памятных монет.

Для именинников сентября-октября филиал предлагает серебряные монеты 925 пробы «Дева-14» и «Весы-14». Монеты имеют единое дизайнерское решение, отличаясь компоновкой, размером и весом, а также имеют оригинальную упаковку.

Красивым подарком ко Дню учителя могут стать монеты из серии «Народные промыслы», которые представлены в филиале в широком ассортименте — Хохлома, Гжель, Жостово, Палех. Монеты выполнены из серебра 925 пробы в стилях названных росписей.

Для любителей спорта в продаже имеются монеты, выпущенные к Зимним Олимпийским Играм 2018 года в Пхёнчхане (Корея), а также к чемпионату мира по футболу.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:

Монеты из драгоценных металлов становятся приятным подарком на день рождения, памятным сувениром и предметом коллекционирования, надёжным вложением денежных средств.

Приобрести инвестиционные монеты или же осуществить их обмен можно в офисах Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгоценных металлов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: (3852) 53−63−73.

  • Новости компаний

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