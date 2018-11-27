Исследовательская компания Spezia представила в Барнауле всероссийскую выставку ВЦИОМ

Организатором выступило Агентство стратегического маркетинга «Spezia» — сертифицированный партнер ВЦИОМ в Алтайском крае по проведению социологических исследований. Генеральный директор агентства Ирина Чеснакова открыла выставку и рассказала участникам об изменении взглядов россиян на протяжении 30 лет, общественном мнении и настроении населения на каждом из пяти этапов развития России и о том, какие процессы происходят в общественном сознании сейчас.

Подробности о вставке и изучении общественного мнения в России altapress.ru рассказала директор агентства «Spezia» Ирина Чеснакова.

— Как пришла идея представить выставку «Россия удивляет» в Барнауле?

— Представить выставку «Россия удивляет» в родном городе для нас особая честь. Хочется, чтобы барнаульцы могли увидеть результаты многолетней работы по изучению общественного мнения, почувствовать важность участия в опросах населения. Нашей компании в этом году исполнилось 5 лет. С первого дня ее основания мы проводим социологические и маркетинговые исследования, наша деятельность напрямую связана с изучением общественного мнения. Как только я узнала о выставке «Россия удивляет», сразу поняла, что она должна быть представлена в нашем городе.

— Общественное мнение, несомненно, подвержено изменению, а методы его изучения всегда остаются прежними?

— Отрасль изучения общественного мнения уже несколько лет динамично меняется — доля поквартирных опросов уменьшается в пользу телефонных. Планшетные опросы (CAPI) практически полностью заменили бумажные. Постепенно увеличивается доля он-лайн опросов. Ужесточились требования и к качеству опросов. Если раньше при проведении опроса по бумажной анкете сложно было оценить правильность работы интервьюера, соблюдение им инструкций, сегодня весь ход интервью автоматически записывается на планшет и у контролёра есть возможность онлайн слушать и корректировать работу интервьюеров. Сейчас наступило время digital-исследований, поэтому наша компания старается максимально соответствовать такой тенденции: мы регулярно обновляем программное обеспечение, приобретаем новую современную технику, проводим онлайн опросы.

— Какие методы исследований вы чаще всего используете в своих проектах?

— Их достаточно много. Если говорить кратко, то это: анкетирование и опросы с использованием современных технологий (онлайн, телефонные, на планшете); холл- и хоум тесты, метод тайного покупателя, фокус групповые дискуссии, экспертные интервью, сенсус и всевозможные мониторинги: ценовые, конкурентные. Примерно 30% нашей работы занимают кабинетные исследования: изучение потребительского поведения, оценка конкурентоспособности, расчет емкости и доли компании на рынке, анализ отрасли.

— А кто является заказчиком исследований?

— С каждым годом увеличивается количество заказов от местных алтайских предприятий В2В и В2С рынков из сферы производства и услуг. Это, несомненно, радует. Для барнаульских компаний проводить исследования особенно приятно и интересно. Большую часть составляют проекты полного цикла, которые включают в себя как аналитическую часть, так и часть по сбору информации.

Справка

Агентство стратегического маркетинга «Spezia» специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований. Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский, 36, офис 224. Тел. +7 (3852) 53-45-11 . Сайт: asm-spezia.ru.

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