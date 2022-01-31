История внедрения экологических принципов в компании «Европлан»

В лизинговой компании Европлан уже несколько лет реализуется проект, цель которого — сделать компанию более экологичной. Его придумали сотрудники, в рамках проектного офиса Европлана предложили и начали развивать проект «Экоплан».

Проект включает в себя:

экологическое просвещение сотрудников;

поддержку акций «РусКлиматФонда» по восстановлению лесов;

сбор и переработку бумаги в партнерстве с «Делис Архив»;

утилизацию батареек;

участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки»;

отказ от пластиковой посуды и канцтоваров в офисах компании.

В Европлане более 2000 работников, и эко-инициатива небольшой группы многими была встречена со скепсисом, что стало главным вызовом проекта. Например, участники Экоплана предложили отказаться в офисе от одноразовых пластиковых стаканчиков и заменить их керамическими кружками. Идея понравилась не всем. Казалось бы, мелочь. Но для многих она оказалась выходом из зоны комфорта.

«Не все коллеги понимали цели предлагаемых нововведений — для чего я должен тратить силы, мыть кружку, если я могу взять одноразовый пластиковый стакан? Людям казалось, что мы все усложняем: предлагаем сортировать отходы, а ведь «их свозят потом на городскую свалку?», — вспоминает Алла Рассказова, главный аналитик, руководитель проекта Экоплан.

Поддержка руководства придала участникам уверенности в правильности своих действий. Но убедить других в серьезности и эффективности инициативы нужно было самостоятельно. Команда «Экоплана» придумала ряд шагов, чтобы объяснить коллегам суть проекта:

Эко-просвещение сотрудников. На корпоративном портале Европлана стали появляться статьи про осознанное потребление. Например , рассказ о личном опыте сокращения использования пластика или о том , как можно сдать старую одежду на переработку. Такие статьи помогли показать , что стать экологически ответственным — намного легче , чем кажется , а команда проекта публично заявила о своих планах и взяла ответственность за их реализацию.



Чтобы переломить мнение коллег о бесполезности замены пластиковых стаканчиков на кружки команда провела марафон в социальных сетях #моялюбимаяофиснаякружка. А для увеличения эффекта сняли ролик о пользе многоразовой посуды. У кулеров разместили напоминания о том , что пластик вредит окружающей среде. Новым сотрудникам при приеме в компанию начали вручать кружки в качестве приветственных подарков.



Тут же использовали и нестандартный подход: начали выдавать несмываемые фломастеры , которыми можно разрисовать свою кружку — кастомизировать. Это понравилось коллективу — у каждого появлялась личная вещь , которая уже не воспринималась как что-то навязанное.



Важно было обеспечить легкое и удобное участие в проекте: так , контейнеры для сбора батареек установили при входе в офис , т. е. желающим сдать их никуда не нужно было ехать.



Чтобы вовлекать в экодвижение коллег в регионах ( у Европлана больше 80 офисов по всей России) организовали конкурс на амбассадора проекта. Участники писали статьи о своих эконаходках , новых полезных привычках , и организовывали в своих офисах сбор крышек и батареек. Победители получали возможность провести озеленение своего офиса и персональные экоподарки — например , сумки-шоперы.

«Я организовал место сбора крышек и батареек рядом со своим рабочим местом. А после работы самостоятельно отвозил их в пункт приема в магазине ИКЕА. Меня мотивировало желание делать наш мир лучше», — рассказал отметил Кирилл Денисюк, ведущий менеджер по работе с клиентами, Группа менеджеров по работе с клиентами и партнерами, Европлан Екатеринбург.

Посадка леса — это отдельная амбициозная задача команды «Экоплан», которая переросла в общекорпоративную деятельность. Европлан стал партнером РусКлиматФонда, который помогает реализовать цель ООН по восстановлению экосистем. Сотрудники компании вместе с волонтерами фонда ездят на посадку деревьев в места, где лес пострадал от природных или техногенных катастроф.

К инициативе по посадке леса подключились разные регионы, например Нижний Новгород. Это показывает эффективность статей на портале и активностей внутри Европлана.

Участники проекта сегодня ставят перед собой задачу мотивации сотрудников к формированию новых экологических привычек. «Наша цель на сегодня — менять привычки сотрудников. Это важно делать постепенно. Для начала можно научиться не выкидывать весь мусор в один контейнер. Например, полезно рассказать, что именно надо выбрасывать в контейнер синего цвета. Потом постепенно отказаться от пластика, а потом — перестать покупать ненужные вещи. И самое эффективное убеждение — это личный пример», — рассказал Максим Шарков, начальник отдела по прямым продажам.

Опыт Европлана показал, что устойчивое развитие — это задачи не только для руководителей компании, но и для каждого сотрудника. Поэтому важно интегрировать принципы ESG не только в работу с внешними сторонами, но и внутренними, включив их в ДНК компании.

Источник: ПАО «ЛК «Европлан»