История внедрения экологических принципов в компании «Европлан»

Проект включает в себя:
- экологическое просвещение сотрудников;
- поддержку акций «РусКлиматФонда» по восстановлению лесов;
- сбор и переработку бумаги в партнерстве с «Делис Архив»;
- утилизацию батареек;
- участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки»;
- отказ от пластиковой посуды и канцтоваров в офисах компании.
В Европлане более 2000 работников, и эко-инициатива небольшой группы многими была встречена со скепсисом, что стало главным вызовом проекта. Например, участники Экоплана предложили отказаться в офисе от одноразовых пластиковых стаканчиков и заменить их керамическими кружками. Идея понравилась не всем. Казалось бы, мелочь. Но для многих она оказалась выходом из зоны комфорта.
«Не все коллеги понимали цели предлагаемых нововведений — для чего я должен тратить силы, мыть кружку, если я могу взять одноразовый пластиковый стакан? Людям казалось, что мы все усложняем: предлагаем сортировать отходы, а ведь «их свозят потом на городскую свалку?», — вспоминает Алла Рассказова, главный аналитик, руководитель проекта Экоплан.
Поддержка руководства придала участникам уверенности в правильности своих действий. Но убедить других в серьезности и эффективности инициативы нужно было самостоятельно. Команда «Экоплана» придумала ряд шагов, чтобы объяснить коллегам суть проекта:
- Эко-просвещение сотрудников. На корпоративном портале Европлана стали появляться статьи про осознанное потребление. Например, рассказ о личном опыте сокращения использования пластика или о том, как можно сдать старую одежду на переработку. Такие статьи помогли показать, что стать экологически ответственным — намного легче, чем кажется, а команда проекта публично заявила о своих планах и взяла ответственность за их реализацию.
- Чтобы переломить мнение коллег о бесполезности замены пластиковых стаканчиков на кружки команда провела марафон в социальных сетях #моялюбимаяофиснаякружка. А для увеличения эффекта сняли ролик о пользе многоразовой посуды. У кулеров разместили напоминания о том, что пластик вредит окружающей среде. Новым сотрудникам при приеме в компанию начали вручать кружки в качестве приветственных подарков.
Тут же использовали и нестандартный подход: начали выдавать несмываемые фломастеры, которыми можно разрисовать свою кружку — кастомизировать. Это понравилось коллективу — у каждого появлялась личная вещь, которая уже не воспринималась как что-то навязанное.
- Важно было обеспечить легкое и удобное участие в проекте: так, контейнеры для сбора батареек установили при входе в офис,
т. е.желающим сдать их никуда не нужно было ехать.
- Чтобы вовлекать в экодвижение коллег в регионах (у Европлана больше 80 офисов по всей России) организовали конкурс на амбассадора проекта. Участники писали статьи о своих эконаходках, новых полезных привычках, и организовывали в своих офисах сбор крышек и батареек. Победители получали возможность провести озеленение своего офиса и персональные экоподарки — например, сумки-шоперы.
«Я организовал место сбора крышек и батареек рядом со своим рабочим местом. А после работы самостоятельно отвозил их в пункт приема в магазине ИКЕА. Меня мотивировало желание делать наш мир лучше», — рассказал отметил Кирилл Денисюк, ведущий менеджер по работе с клиентами, Группа менеджеров по работе с клиентами и партнерами, Европлан Екатеринбург.
Посадка леса — это отдельная амбициозная задача команды «Экоплан», которая переросла в общекорпоративную деятельность. Европлан стал партнером РусКлиматФонда, который помогает реализовать цель ООН по восстановлению экосистем. Сотрудники компании вместе с волонтерами фонда ездят на посадку деревьев в места, где лес пострадал от природных или техногенных катастроф.
К инициативе по посадке леса подключились разные регионы, например Нижний Новгород. Это показывает эффективность статей на портале и активностей внутри Европлана.
Участники проекта сегодня ставят перед собой задачу мотивации сотрудников к формированию новых экологических привычек. «Наша цель на сегодня — менять привычки сотрудников. Это важно делать постепенно. Для начала можно научиться не выкидывать весь мусор в один контейнер. Например, полезно рассказать, что именно надо выбрасывать в контейнер синего цвета. Потом постепенно отказаться от пластика, а потом — перестать покупать ненужные вещи. И самое эффективное убеждение — это личный пример», — рассказал Максим Шарков, начальник отдела по прямым продажам.
Опыт Европлана показал, что устойчивое развитие — это задачи не только для руководителей компании, но и для каждого сотрудника. Поэтому важно интегрировать принципы ESG не только в работу с внешними сторонами, но и внутренними, включив их в ДНК компании.
Источник: ПАО «ЛК «Европлан»